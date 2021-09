Daniella Chávez con mandil y de espaldas enseña la tanguita con la que cocina

Daniella Chávez de 35 años de edad sigue siendo un manjar de mujer, pues sigue desatando la locura con el cuerpazo que se carga, además cada foto que sube es la sensación.

Una foto de la modelo chilena que sin duda alguna emocionó a todos sus fans, fue una donde aparece con un mandil y en la parte de atrás se puede apreciar que una tanga apenas cubre su trasero.

Al parecer Daniella Chávez estaba en plena parrillada, por lo cual aprovechó para tomarse una foto de lo más sexy de espaldas y logró su objetivo, pues sus fans se emocionaron al máximo.

Para quienes no lo saben la modelo tiene una cuenta en Only Fans donde se deja ver como Dios la trajo al mundo, pero eso no es todo, pues es una influencer muy conocida.

Daniella Chávez hermosa con su ropa para cocinar/Instagram

Además la chica se ha convertido en una de las más populares de dicha plataforma, ya que presume de vez en cuando los ranking y es que siempre lidera la lista con el número uno.

"Sé que trabajaste duro en ese cuerpo para ese cuerpo y realmente se muestra maravilloso", "Que guapa se ve @daniellachavezofficial espero que hayan tenido un lindo Fin de Semana", le escriben a la rubia.

Cabe mencionar que Daniella Chavéz también es considerada una mujer que ama viajar, ya que ha visitado varias partes del mundo donde aprovecha el momento para modelar.

