Daniella Chávez con vestido mata pasiones celebra la compra de su camioneta

Daniella Chávez de 35 años de edad, celebró un triunfo más de su vida en estos momentos y es que se acaba de comprar una camioneta de lujo de la marca Mercedes-Benz gracias a todo el trabajo que ha realizado desde que inició en el mundo de las redes sociales, por lo cual eligió para su festejo, un vestido en color rojo carmesí mata pasiones muy coqueto.

En la foto se puede ver a Daniella Chávez muy feliz con su vestido rojo carmesí el cual le queda tan apretadito que mucho pensaron que era talla extra chica, pues se le remarcaba demasiado toda la figura, pero a la modelo de origen chileno, lejos de importarle decidió compartir con sus fans unas palabras por haber comprado su nueva camioneta de lujo la cual le va con su estilo de vida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Me regalé un auto nuevo se que las cosas materiales no son importantes y menos en esta época, pero aún recuerdo como comencé y de donde vengo, recuerdo de niña un departamento en un sector muy humilde donde lo más importante era poder llegar a fin de mes con algo de dinero en el bolsillo y ahora poder darme este lujo me pone orgullosa, dice parte del mensaje de Daniella Chávez.

Otra de las cosas por las que Daniella Chávez es muy elogiada es por mantener su cuerpo muy bien cuidado, es decir la chica siempre trata de sus medidas de diosa sigan intactas, es por eso que siempre la vemos haciendo ejercicio o haciendo algunas rutinas de belleza para conservarse de maravilla, pues no quiere pasar de moda en lo más mínimo.

"Amiga de mi corazón siempre te digo, tus logros son míos y así mismo los siento - me siento orgullosa de ti, eres perseverante y esforzada", "Te mereces todo y más!!! Una vez más felicidades amiga eres seca, digna de admirar", "Los recursos ahora los tienes pero tu corazón intacto Te amoooo! Que orgullo, que fotasas se vienen ahí jjajaja lo importante", le escriben a Daniella Chávez en Instagram.

Leer más: La modelo Daniella Chávez provoca "fuego" entre sus fans con inesperada pose en Instagram

Daniella Chávez para quienes no lo saben empezó en el mundo de las redes sociales deslumbrando a lo demás con su belleza unica, para tiempo después se unió a only fans donde ganó millones de suscriptores de la noche a la mañana con la belleza que se cargaba, pero eso no es todo, pues hizo que sus fans la conocieran de manera más personal.

Leer más: En mini blusa de encaje, Daniella Chávez revela lo que busca en un hombre

Hoy en día Daniella Chávez es una de las mujeres colombianas más populares de su país natal y a pesar de que ya no vive ahí, sigue cosechando éxitos en otros lugares como en Miami donde actualmente vive desde hace unas semanas donde más de uno ha quedado hipnotizado por lo bella que es la modelo quien prepara sorpresas nuevas para este 2021, pues le encanta preparar proyectos nuevos.

Saber que todo se puede cumplir en la vida no es un sueño es realidad, si hubiese escuchado las críticas aún estaría pensando en que comer!Gracias también a mis fans por esto y a mi Familia!, finalizó Daniella Chávez con su mensaje de agradecimiento al haber comprado su camioneta en color negro la cual se ve igual de imponente que ella algo que le fascina proyectar a la modelo.

Daniella Chávez posando junto a su camioneta/Instagram

Cabe mencionar que muchos fans de Daniella Chávez esperan nuevas colaboraciones con otras chicas de only fans, una de las mujeres con la que esperaban tener una buena colaboración fue con Joselyn Cano, pero desafortunadamente la chica murió el año pasado al someterse a una cirugía estética.

Lord Toppers

Suscríbete aquí a Disney Plus