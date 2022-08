Daniella Chávez con vestido pegadito hace que todos caigan rendidos a sus pies

México.- La influencer chilena, Daniella Chávez, está de vacaciones por México, paseándose por Tulum y enamorando a cualquiera que la voltee a ver, tal y como lo hizo con su vestido pegadito color beige, con el que se llevó todas las miradas.

A través de su perfil de Instagram, Daniella hizo que todos cayeran rendidos a sus pies al modelar una ajustada prenda que poco dejó a la imaginación, un vestido escotado color beige que le quedó demasiado ceñido y evidenció su cuerpazo envidiable.

Distintas fotografías compartió desde Tulum la querida influencer y logró recibir bastantes halagos, pues su atuendo hizo enloquecer a todos, pero no sólo eso, también su belleza, pues es una de las figuras femeninas más aclamadas actualmente.

"Cambio besos por me gustas. Cuando me veas me los cobras", fue el mensaje de la influencer en la publicación haciendo que sus fanáticos enloquezcan por completo, pues es la fantasía y anhelo de muchos.

Daniella Chávez ha sabido muy bien cómo robarse el corazón de muchos, razón por la que se ha convertido en una figura muy seguida en redes sociales, sumando solamente en Instagram 16.6 millones de seguidores.

