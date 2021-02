Daniella Chávez con vestido talla extra chica resalta cuerpazo chileno

Daniella Chávez de 35 años de edad vuelve a reventar las redes sociales y lo hizo con un vestido azul el cual se le miraba imponente a la modelo originaria de Chile, pues este remarcó los atributos de la modelo, pues al parecer era talla chica, ya que le quedaba muy apretadito, pero eso no es todo pues lanzó un mensaje para sus millones de fans.

Resulta que Daniella Chávez decretó en el post que se encuentra muy feliz y fue porque todas sus metas se han cumplido, pero todavía faltan muchas más, pero eso no es todo le pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo que ella es decir dijeran en voz alta que estaba felices por todo lo que hagan, pues desea que se hagan realidad causando mucha motivación.

Decreto: Estoy muy feliz porque todos mis sueños se están haciendo realidad! (leer en voz alta y repite todas las mañanas), escribió Daniella Chávez en la foto la cual rebasó más de cien mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber a la chilena que se mira muy bien con ese vestido de infarto con el cual provocó de todo.

"Que fotos más linda, eres una muñeca amiga! En vivo eres de otro planeta. @daniellachavezofficial", "Bellísima y hermosa con tu vestido azul", "Bendiciones y lo mejor para ti Daniella besos y un abrazo mujer", "Suma uno más a tu colección de corazones robados, mamasita..atte.kissle", "Hola como anda la hermosa y bella Dani muy hermosa estas espero que andes bien y termines excelente tu día te mando muchísimos besos grandes", le escribieron a Daniella Chávez en la foto.

Para quienes no lo saben Daniella Chávez siempre ha sido una mujer muy trabajadora, que ha tratado de llevar al límite en todo lo que hace, pues quiere sobresalir en only fans, ya sea con videos o imágenes la rubia siempre ha querido ser una mujer muy ingeniosa y lo logra, pues no por nada cuenta con millones de seguidores en todo el mundo.

Daniella Chávez hace poco se fue a la ciudad de Miami donde la está rompiendo en todos los aspectos, pues sus sesiones fotográficas en la playa causan furor total, además ella misma invita a quienes no están inscritos en su only fans, a que formen parte de este, y es que les asegura que les fascinara el contenido que maneja la modelo.

A pesar del éxito que se carga Daniella Chávez, también tiene mucho hate, pues la tachan de ser una mujer plástico que solo le interesa el dinero y como era de esperarse la modelo les contesta de una manera elegante, pues ella no se quiere hacer famosa a causa de los escándalos, por lo que manda mensajes muy a su estilo, pero muy allegadores para quienes la desafían.

La opinión que tienen otros de ti es su problema, no el tuyo! chicas siempre deben tener un vestido negro en su armario foto 1,2 o 3?, les escribió Daniella Chávez a sus fans donde aparece con un vestido negro con el que se miraba guapísima, además hizo contraste con su cabellera rubia la cual cuida demasiado la modelo con los mejores tratamientos del mercado.

Daniella Chávez con su bello vestido azul/Instagram

Cabe mencionar que algunas chicas le han dicho Daniella Chávez como le hace para mantener ese cuerpo tan perfecto, en especial el abdomen que tiene la bella mujer quien no muestra ninguna imperfección en su cuerpo, por lo cual la consideran la mujer perfecta tenga o no tenga cirugías de acuerdo a sus fieles fans.