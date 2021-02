Daniella Chávez desata halagos en el jacuzzi al mostrar su cuerpo medio cubierto con espuma

México. La modelo chilena Daniella Chávez desata halagos luego de mostrar cómo luce en su jacuzzi, donde enseña su cuerpo medio cubierto con espuma y por eso sus fans estallan de emoción.

Daniella Chávez siempre consigue con sus publicaciones miles de comentarios y también hace de ellas un deleite visual para sus seguidores, como sucede ahora en donde una vez más sale a relucir su belleza.

Daniella cuenta con casi 14 millones de seguidores en Instagram y siempre están al pendiente de lo que publica en sus redes sociales, como ahora, donde aparece desnuda en el jacuzzi y solamente la espuma tapa partes de su cuerpo.

Cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte, eso se llama envidia ( por eso me baño en el Jacuzzi )", escribe Daniella en el título de su post, y de inmediato sus fans escriben: "hermosa", "estás de infarto", "preciosa".

A Daniella, aparte de posar sensualmente para sus fanáticos, también comparte con frecuencia mensajes pícaros para que pasen momentos agradables, como este que publicó apenas hace unos días: "No soy la más que le mete, ni tampoco la más bonita, Pero le gustó el piquete, el flow de esta mamacita!".

Leer más: Daniella Chávez se pone traje de baño negro y quiere verse más acuerpada

La guapa de 36 años de edad posó también en días pasados en un short cortito que la hizo verse increíblemente seductora y acompañó su outfit con una blusa cortita; el resultado fue una imagen dio más que mil palabras. Daniella es considerada una de las modelos más atractivas del momento y con más éxito en redes sociales.

Daniella, quien vive entre Chile y Miami, Florida, Estados Unidos, también hizo público cuál es su secreto para verse siempre fenomenal, puesto que sus seguidores la cuestionan con frecuencia en sus redes, y esto contestó: "¿El Secreto? ¡Que te dé absolutamente igual lo que opinen los demás.!".

La modelo y playmate también se ha hecho notar como influencer y en su canal de YouTube habla de diferentes temas, sobresaliendo los de belleza y ejercicio sobre todo, cosa que les encanta, además es de las más famosas en redes y en el mundo entero.

Daniella es una mujer muy disciplinada, puesto que en su vida forman parte de su rutina hacer ejercicio, comer sano y por eso acostumbra alimentos bajos en calorías, y en otra de sus publicaciones se le puede ver comiendo avena, frutas y yogurt, eso hace que siempre luzca a la perfección.

Daniella acaba de comprar una camioneta de lujo de la marca Mercedes-Benz gracias a todo el trabajo que ha realizado desde que inició en el mundo de las redes sociales y para ir a recogerla usó un outfit compuesto por un vestido en color rojo carmesí con el que se veía muy coqueta.

Me regalé un auto nuevo. Sé que las cosas materiales no son importantes y menos en esta época, pero aún recuerdo como comencé y de donde vengo, recuerdo de niña un departamento en un sector muy humilde donde lo más importante era poder llegar a fin de mes con algo de dinero en el bolsillo y ahora poder darme este lujo me pone orgullosa", escribió en Instagram.