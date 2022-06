Daniella Chávez es extorsionada con un video donde besa a otra mujer y ella misma lo difunde

Impotencia y coraje es lo que siente Daniella Chávez de 36 años, pues lejos de ser una mujer temerosa, pues las circunstancias la han convertido en una mujer fuerte, ella deja en claro que nada la intimida, aunque una persona trató de hundirla hace poco en redes sociales, por lo que ella actuó de inmediato.

Y es que un hombre le dijo que sacaría a la luz un video donde sale Daniella Chávez besando a otra rubia, por lo que de inmediato ella misma fue la que sacó a la luz el video en sus redes sociales donde explicó que estaba pasando en su vida en esos momentos, pues al parecer dicho hater la estaba acosando desde hace tiempo.

"Mejor lo subo yo! Hace 20 minutos recibí una amenaza que subirían este video! Lo sacaron de mi Onlyfans, Me dijo para que vean lo enferma que eres besando otras mujeres! mejor lo subo yo, además es hermosa mi amiga y al feo le gustaría besarla como yo, es delito?", escribe la guapa mujer en redes.

Pero eso no es todo, la estrella de Only Fans de inmediato compartió imágenes de su acosador y explicó que no es la primera vez que la ataca de esa manera, por lo que ahora lejos de quedarse callado, denunció de manera pública con sus seguidores, quienes de inmediato la apoyaron al parecer haciendo una denuncia al igual que ella.

"Pensé como libertaria ibas a dejar que te filtraran el contenido, de papel, a filtrar el contenido en thotbay nomás", "Y me preguntó, que tiene de malo que beses a una mujer? Gente loca y sin cerebro que aún piensa que esto es malo, además concuerdo contigo que tu amiga está hermosa. Dos bellezas en una imagen", escriben las redes sociales a la modelo chilena.

Para quienes no lo saben la fama de esta guapa mujer se ha ido por los cielos, por lo que es común que dentro del éxito también existan los famosos haters con los cuales tiene que lidiar todos los días en cuanto a los comentarios que le lanzan, ya que la bella mujer es muy envidiada.