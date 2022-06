Daniella Chávez explota contra los que critican su vida llena de lujos

Daniella Chávez de 36 años de edad, se ha convertido en la reina total de Only Fans, pues ella es de las primeras modelos que incursionó en ese mundo donde le ha ido de maravilla, pues vende contenido exclusivo de su belleza total, ya que aparece como Dios la trajo al mundo.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para la modelo chilena, esto después de que muchos han criticado su estilo de vida desde que se fue a vivir a Miami, pues Daniella Chávez desde muy joven quiso tener todo lo que siempre había soñado y ahora que lo tiene sus detractores se lo han cuestionado de una manera demasiado fuerte.

Y es que fue en Twitter donde la rubia desató su furia, pues a pesar de ser una mujer tranquila que solo se dedica a trabajar, además de estar al pendiente de sus fans, en esta ocasión ya no aguantó más sacando su molestia con este poderoso mensaje que dejó a muchos impactados.

"Por qué tener un carro de 350 mil dólares en Miami? En Chile ya me lo hubiesen robado, segundo es fruto de mi trabajo, tercero es la vida que merezco y que me propuse tener, cuarto amo el capitalismo y no lo oculto como otros, quinto: es mi dinero y la vida es hoy no mañana!", escribió la bella mujer.

Para quienes no lo saben, las ganas de querer sobresalir de la chilena la llevaron a México, donde solo estuvo una temporada para después regresar a Chile, pero las cosas mejoraron cuando se fue a vivir a Miami donde tuvo mucho éxito desde el primer día, ya que compartió como era tratada en sus historias, además de presumir todos los proyectos que tendría en puerta.

Te puede interesar:

Además, en varias ocasiones conquistó las redes al posar con modelos de su calibre como Alexa Dellanos quien es muy popular por sus exuberantes curvas, incluso en una ocasión salieron de fiesta y las calles de Miami quedaron incendiadas por la belleza de estas dos mujeres quienes siempre dan de que hablar con sus fotos o videos, en especial cuando salen en bañadores.