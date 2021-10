Daniella Chávez festeja su cumpleaños 36 y celebra con espectacular vestido de seda rosa

Daniella Chávez se encuentra festejando su cumpleaños número 36 y lo hizo de una manera sensual con ese toque elegante que la ha caracterizado en las redes sociales desde hace tiempo.

Con un vestido rosa de seda y un escote muy pronunciado la modelo chilena se robó no solo miles de felicitaciones, sino de suspiros, ya que se le miraba una figura de envidia total, pues ha sabido mantenerse como una verdadera muñeca algo que le aplauden sus seguidores.

En cuanto al peinado y maquillaje de Daniella Chávez escogió cabello totalmente lacio, así como un maquillaje muy llamativo en tonos rosas, al igual que unas sombras bien difuminadas, pues quiso que sus hermosos ojos resaltaran al máximo logrando con su objetivo.

Cómo era de esperarse la rubia eligió una copa de champagne para posar en la fotografía, además de una pose coqueta para recibir los halagos de parte de sus fans quienes le desearon lo mejor pues quieren que siga subiendo más contenido a su cuenta de Only Fans donde le va de maravilla, ya que día con día logra nuevos suscriptores.

Daniella Chávez se miraba espectacular con su vestido rosa/Instagram

Pero eso no es todo, ya que en sus historias de Instagram compartió con sus millones de seguidores como se la pasó a lado de sus amigos más cercanos en Miami, ciudad donde se hospedó desde hace un tiempo, pues al parecer le han dado muy buenas ofertas de trabajo.

Regresando con la celebración de la rubia lo primero que hizo fue celebrar en un restaurante de la ciudad con una buena botella de vino, además de tener un buen show por parte del personal quien la recibió con pirotecnia para celebrar un año más.

Por si fuera poco la también influencer se fue a bordo de un yate para seguir la fiesta en grande a lado de sus amistades.

"Te ves demasiada preciosa y bellísima", "Que foto más bonita daniela", "Me encanta tu estilo", "Viste de negro y no es gótica le gusta la oscuridad y su forma de bailar tú te mueves exótica no respeta ni una autoridad, hermosaaaaa", escriben los internautas en Instagram al felicitarla.

