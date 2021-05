Daniella Chávez irresistible como un chocolate con vestido chedrón

Daniella Chávez de 35 años de edad se dejó ver irresistible como un chocolate debido al vestido seductor que se puso para sus fans.

En la foto se puede ver a la modelo chilena con una belleza única en su totalidad debido al vestido color chedrón con el cual desató la locura total.

La foto de Daniella Chávez alcanzó más de 60 mil likes al momento de la redacción y varios comentarios de todo tipo donde fue felicitada.

Y es que tal parece que la famosa mujer de Only Fans le está dando con todo al gimnasio pues cada vez más se ve mejor en sus publicaciones.

Pero otra de las razones por las que Daniella Chávez llama la atención es porque le encanta verse a la moda con las tendencias que marca este 2021.

Cabe mencionar que Daniella Chávez casi siempre da de que hablar con sus fotos y está no fue para nada la excepción.

"Lindo dia hermosa@daniellachavezofficial", "Hola hermoso bombón eres una Reyna lindísima me fascinas", "No no podes ser tan mala sabes el daño que le haces a mí corazón", le escriben a Daniella Chávez en redes.