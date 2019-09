Daniella Chávez regresa a Instagram y posa en un sexy bikini azul

Daniella Chávez decidió cerrar su cuenta de Instagram por unos días tras los constantes ataques que varias mujeres le hacían por publicar sus sexys fotografías, ahora la modelo ha decididó reabrir su cuenta y dejar de lado lo que digan de ella.

La modelo volvió a Instagram y encendió a sus seguidores con una sensual fotografía mostrando su increíble figura e inigualable belleza en un diminuto bikini azul que apenas le alcanza a tapar el busto.

"Tomando el impulso necesario para seguir con uds. Gracias" escribió en la descripción de la fotografía.

Hace unos días la modelo chilena publicó en Twitter un mensaje para informarle a sus seguidores que se mantendría alejada de la famosa red social debido a los insultos que recibe día a día en sus publiaciones, haciendo énfasis en que son más los de las personas del sexo femenino.

Tenía una semana sin usar instagram, ahora lo cerré no existe! veré cuando la abro si es que lo vuelvo abrir!! me aburrí de la mala onda de la gente, de las mujeres que piensan que por mis fotos tienen derecho a insultarme, criticar lo que hago, no tienen vida y no dejan vivir", escribió.