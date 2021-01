Daniella Chávez se pone a bailar con su pareo rosa en la cocina

Daniella Chávez de 35 años desató la locura una vez más, pues lanzó un video desde la cocina de su hogar en Miami, donde dejó a más de uno con el ojo cuadrado, ya que la modelo originaria de Chile les dio a todos un adelanto de como va su cuerpo el cual ejercita todos los días, pues como todos saben la rubia al parecer hará nuevos proyectos, por lo que ocupa verse como una verdadera diosa.

En el video se puede ver a Daniella Chávez muy feliz bailando una canción de J Balvin, además su outfit es un traje de baño en color rosa, el cual tapó con un pareo, aunque este logró resaltar la figura de la modelo quien tiene un físico de impacto, pues no por nada la guapa mujer tiene su propia página web donde se muestra como Dios la trajo al mundo.

Espero que hayan estado atento a mis historias he subido poquititas cositas un adelanto solamente, ya después van a ver un poquito más y nada decirles que les mando un besito, dijo Daniella Chávez en su video el cual logró miles de reproducciones, además de cientos de piropos por parte de sus seguidores quienes aman ver las publicaciones de la modelo.

"Estás muy hermosa mi amor", "Que derroche de belleza y sensualidad en una mujer", "Me enamoré de ti que me enloqueció tu piel y que", "Te amoooooo mi amoorrrr desde la Ciudad de México", "Te amo hermosa bb estás preciosa corazón te amo", "Porque la verdad la mayoría pones que no le gusta a nadie", "Maravillosa y lindísima dany con tu trage de baño", le escriben a Daniella Chávez en redes sociales por el baile que les regaló a sus fans.

Otra de las cosas que le pidió Daniela Chávez a sus fans, fue que suscriban a su only fans, ya que le fascina que sus admiradores vean la belleza que se carga, pero eso no es todo, pues a la chilena le gusta dar tips de belleza para que las chicas que se vean como ella, pues casi siempre le preguntan como le hace para mantener esa piel tan hidratada.

También quiero invitarles a que se suscriban a mi only fans el link está en biografía mi nombre de usuario es Daniella Chávez, pero puedes ir a mi perfil pinchas el link directamente ahí pones only fans, dijo Daniella Chávez, mientras siguió bailando para sus fans quienes quedaron encantados por el baile de la joven en redes.

Pero a punto de terminar el video, Daniella Chávez le pidió a sus amigas que la acompañaran en el video para despedirse, ya que la estaban ayudando, pues como algunos saben la también influencer sigue remodelando su casa, por lo que sus amigas la estan ayudando para que no le demore tanto tiempo terminar a la guapa rubia.

Daniella Chávez también ha sabido ganarse el corazón del público porque es una mujer muy genuina, es decir si quiere hablar de un tema lo habla en sus en vivos por Instagram y hasta manda saludos, ya que está al pendiente de sus fans quienes la han apoyado desde que comenzó su aventura por las redes sociales donde ya es un icono de belleza.

Cabe mencionar que Daniella Chávez era amiga de la fallecida Joselyn Cano con quien muchos esperaban una colaboración, pero esta no se pudo concretar debido a la muerte de la modelo quien perdió la vida en una operación estética con la cual quería levantarse los glúteos.