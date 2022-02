Daniella Chávez y Alexa Dellanos tienen temblando a Miami con sus bañadores exagerados

Daniella Chávez de 36 años de edad y Alexa Dellanos de 28 tienen paralizado a todo Miami con su espectacular belleza, esto después de aparecer con distintos bañadores por sus playas las cuales han servido como escenario para posar como unas verdaderas diosas, pues les encanta modelar causando estragos para quien sea.

Si echas un vistazo a las últimas publicaciones de estas chicas podrás ver como se han propuesto a reventar las redes con sus outfits playeros con los cuales dejan muy poco a la imaginación, pues es bien sabido los cuerpos de infarto que se cargan las dos, además de unos rostros angelicales con los cuales ponen a cualquiera nervioso.

La modelo chilena siempre ha tratado de que sus tomas sean tiernas, pero sin quitarle ese lado coqueto, pues aparece con flotadores de animales en especial de flamencos, además escoge muy bien los colores de este pues no quiere que la toma quede mal, por lo que es muy detallista, cuando lo llega a lograr se notan en los miles de likes que le mandan.

Por su parte Alexa Dellanos es más fanática de posar de espaldas y que incluso la arena quede pegada a su cuerpo, pues a muchos de sus seguidores le encantan ese tipo de acciones, por lo cual la modelo cumple las peticiones para lograr hacerse de más seguidores, además usa maquillaje para verse cautivadora como su colega rubia.

"Hola, soy de Colombia, me crié en Estados Unidos, tengo acento brasileño, pero vivo pensando en ti mamasita", "Hermosa, mi princesa,,, eres una belleza perfecta mi amor, me encanta la foto 3", ,Mi amor me encantan todas te ves preciosa estoy perdidamente enamorado de ti te amo besos!!", escriben a Daniella Chávez.

Por su parte Alexa Dellanos también recibe los mismos comentarios que Daniella Chávez, además algo que las dos tienen en común es que cuentan con páginas privadas donde pueden compartir su belleza como Dios las trajo al mundo, pero para ser miembro se debe pagar una membresía, algo que varios de sus seguidores están dispuestos a pagar.

Hay que mencionar que las dos mujeres son estrellas en las redes sociales, y cada día más su fama sigue aumentando.

