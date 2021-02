Danielle Lefaure combina la actuación con la música

Grandes aprendizajes y nuevas experiencias le dejó a la joven actriz Danielle Lefaure su participación en la telenovela La mexicana y el güero con su papel de Megan, la cual llegó a su fin el pasado domingo 7 de febrero por Las Estrellas. En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, la actriz nacida en Guadalajara comparte cómo fue su primera experiencia en la pantalla chica y habla sobre su nueva faceta como cantante, lo cual también le apasiona.

El personaje de Megan fue el primer proyecto para Danielle Lefaure en la pantalla chica.

Para la actriz el final de la telenovela fue bastante bueno, pero lamentó no haber podido reunirse con el resto del elenco como comúnmente se acostumbra para celebrar el éxito del melodrama.

Su primera experiencia en la pantalla chica fue como un viaje en el tiempo para la joven actriz, además de un trabajo distinto a causa de la pandemia.

Para mí, Megan me hizo recordar a una Danielle de adolescent e que hacía imprudencias y berrinche por todo. Creo que ese personaje fue sanar un poco de esa parte de mi vida y también me ayudó a entender mas cómo es la mente de una persona que tiene diferentes carencias, a pesar de que todo a su alrededor era perfecto”.

Además de la actuación, otra de las pasiones de Daniella Lefaure es la música y muy pronto incursionará en esta faceta.

“Desde pequeña siempre dije que quería cantar y hasta hoy me decidí. Ahorita estoy en pláticas con un productor musical para sacar un sencillo y así tener algo de música, que es algo que me apasiona. Me estoy inclinando por el pop y espero que con la ayuda del productor se dé algo muy bonito. Y fue apenas hace unos meses que empecé a escribir, mis canciones salen del corazón y se las he cantado a mi mamá y a mi novio y les han gustado”.

Con respecto a quien ha sido su inspiración en la música, Danielle aseguró que es una cantante chilena de nombre Camila Gallardo, a quien tuvo la fortuna de escuchar en un concierto que ofreció en la Ciudad de México antes de la pandemia.

Expresó además, que como artista y persona es un ejemplo para ella, sobre todo porque le parece que tiene una voz impresionante y sus letras son hermosas. Danielle Lefaure dijo también que en un futuro le encantaría poder cantar con ella.

El inicio de la carrera de la actriz fue en teatro en su natal Guadalajara, faceta que continuará realizando más adelante.

“ Yo inicié haciendo teatro en Guadalajara y afortunadamente cuando descubrí que me gustó, no dejé de hacerlo. Estuve en una compañía que se llama El Forito que al final de cuentas se volvió una familia para mí y eso es lo que me gusta del teatro, que te permite crear un lazo más familiar al ver todos los día a tus compañeros, eso hace unirte más a ellos.

También estuve en un proyecto bajo la dirección de Daniel Zazueta, que es de Culiacán, luego me fui a la Ciudad de México a estudiar en el CEA y me llegó la oportunidad de hacer teatro musical con Alejandro Medina, en El Mago de Oz. También estuve en otro proyecto que se llamó Rock of ages, en Playa del Carmen y en verdad que pretendo seguir haciendo teatro porque es lo que me gusta”.