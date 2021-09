Danik Michell se pone intensa al posar solamente con una tanguita

Danik Michell de 25 años de edad sigue siendo una de las Shore preferidas, aunque ya no la hemos visto en el reality show muchos recuerdan sus mejores momentos desde que se hizo famosa.

Uno de los momentos más atrevidos de esta chica, fue cuando posó solamente con una tanga para una revista de caballeros, donde derrochó belleza.

En la foto se puede ver a una Danik Michell mucho más atrevida de lo normal, y es que sacó sus mejores poses para verse de lo más ardiente.

Para quienes no lo saben la modelo regia tiene un verdadero cuerpazo, pues verla modelar en redes sociales de cualquier forma, despierta los instintos, más bajos de sus seguidores.

Danik Michell posó super atrevida en redes sociales con esta tanga/Instagram

Para quienes no lo saben la ex integrante de Acapulco Shore no solo es una mujer bella, también tiene carácter y es que en temporadas pasadas la hemos visto enfrentar a varios personajes de la franquicia Shore.

Además Danik Michell ha demostrado que si tiene algo que ofrecer como amiga es lealtad, pues ella jamás ha traicionado a alguien, es por eso que es una de las favoritas.

Cabe mencionar que Acapulco Shore 9 se está grabando en estos momentos en Colombia, por lo que muchos esperan verla por lo menos como invitada en esta temporada.

