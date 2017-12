Danilo Carrera: Tengo que guardar a Cabrera

Mazatlán.-Danilo Carrera agradece ser el protagonista de Hijas de la luna, novela de Televisa, bajo la producción de Nicandro Díaz. En entrevista exclusiva con EL DEBATE, el actor resaltó que ser ahora Sebastián Oropeza representa un cambio muy drástico a su anterior personaje, el villano de Danilo Cabrera en la novela La doble vida de Esthela Carrillo, de la cual se hará una segunda parte.

Danilo Carrera. Foto: EL DEBATE. Patricia Leija.

De villano a ser bueno

Luego de haber sido partícipe de Bailando por un sueño, llegó la hora para Carrera de entrar de nuevo a los foros y de venir a Mazatlán a grabar su nueva novela, Hijas de la luna, para demostrar que puede pasar con gran éxito de un villano a un protagónico.

“Desde que llegué a México he tenido la bendición de apostarle a un antagónico en Pasión y poder. Luego cambié a protagonista en Sin rastro de ti. Volví a los villanos con Danilo Cabrera. Espero que mi carrera siga así, de hacer buenos y malos, que no me quede con uno bueno o malo, que la gente me quiera ver en los dos ámbitos.”

Danilo Carrera. Foto: El DEBATE. Patricia Leija.

El actor de 28 años, originario de Ecuador, externó que viene de hacer un villano encantador llamado Danilo Cabrera, y para quitarse ese personaje es un reto, ahora al dar vida a Sebastián Oropeza, hijo de Juan Oropeza, personaje interpretado por Omar Fierro.

“Por ahora me tengo que quitar ese personaje y guardarlo, porque me lo tengo que poner de vuelta en la segunda temporada. Es un reto, crear un personaje nuevo sin olvidarte del anterior, sin que te tengas que parecer en nada a ese personaje anterior. Para mucha gente era el protagonista de la historia, pero malo.”

Danilo Carrera y Mariluz Bermúdez grabaron en La Machado. Foto: Maribel Arredondo.

Sobre su personaje, resalta que es un joven de 22 años, quien será dueño de un hotel en Mazatlán.

“Es un chavo muy educado, muy ético, muy bueno, con un corazón, muy noble. Se viste diferente y actúa diferente a mi otro personaje, Danilo Cabrera.”

@michellerenaud @hijasdelalunaof Una publicación compartida de Danilo Carrera (@danilocarrerah) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 6:35 PST

Par de enamorados

Por ahora, el histrión será el encargado de enamorar a Michelle Renaud, con quien por primera protagoniza un melodrama, pese haber participado antes con ella en otros proyectos. Ya habían estado en Pasión y poder, pero en esta ocasión les toca ser la pareja protagonista.

“Ya estoy enamorado de Juana Victoria, tiene un carisma, una sonrisa, una espontaneidad. Es una chava muy linda, les va a gustar. Siempre la he querido mucho y ahora me toca ser su protagonista, ser el galán. Es una novela que tiene un toque familiar, de comedia.”

Danilo Carrera, Mario Moran y el productor Nicandro Díaz. Foto:Maribel Arredondo

Resaltó lo que representa para él estar en la novela del canal Las Estrellas.

“Siempre es la oportunidad de tener un trabajo en Televisa, es la oportunidad de lucirte, de crecer, de que te conozcan más. El hecho de estar en Mazatlán es divino, están remodelando muchas partes, el centro, el malecón. Conocí las Islas. Creo que estar aquí es un gane, la gente va a ver la novela y van a querer venir al puerto.”

Cabrera llegó al puerto hace una semana para iniciar las grabaciones.