Danilo Carrera ahora sí quiere ser padre cuando su ex Michelle Renaud quería tener una familia con él

Danilo Carrera de 33 años de edad, de nueva cuenta causó revuelo en redes sociales, esto después de informar sus deseos de ser padre, algo que no quiso cuando estaba con su ahora ex novia Michelle Renaud, causando revuelo, pues ahora que está soltero, quiere experimentar esa nueva etapa en su vida.

"Ya te estoy dando casi una primicia, no voy a hacer papá, ya tengo plan. No tengo novia, ya tengo el lugar donde va a hacer la boda, ya tengo la invitación, solo me falta la novia", dijo el ecuatoriano para el programa Hoy y afirmó que en cuestión de trabajo le va de maravilla, por lo que se siente muy bien.

Para quienes no lo saben en una ocasión Michelle Renaud y Danilo Carrera, lanzaron un video donde daban a conocer su separación por diversos planes, entre ellos que ella deseaba formar una familia más grande, mientras que el histrión no quiso esa responsabilidad tan grande en ese momento, pero ahora piensa totalmente diferente.

Como era de esperarse, las redes sociales de inmediato se quejaron, pues se les hace extraño que ahora Michelle Renaud, quien ahora está de novia con Osvaldo Benavides muy feliz, ahora su ex quiera convertirse en padre cuando ella deseaba ser madre en el momento de su relación, pero las cosas como se dijo anteriormente no se dieron de la mejor manera.

"Que casualidad que ahora que mich ya encontró con quien tener un hijo que tanto quería, ahora resulta que si quiere, anda de celoso Danilo, que ya la deje ser feliz así como el tono, la decisión de ser feliz con alguien más y dejar ir a mich pues igual que siga en pie , porque ella esta contenta", "Hace un año no quería ser padre y Michelle sufrió mucho por eso, ahora sí quiere ser padre y está soltero. Conclusión, no quiere mujeres que ya hayan tenido hijos con alguien más o Michelle no le convence físicamente al 100 para tener hijos con ella", escriben las redes.

Cabe mencionar que Michelle Renaud no ha querido decir nada de su nuevo romance, pero sus fans la ven de lo más feliz.