Danilo Carrera enfrenta doloroso duelo y lo hace público en redes

Danilo Carrera se encuentra enfrentando un doloroso duelo y es que su perro Z murió, por lo que el exactor se despidió de su fiel amigo en redes sociales mandando un emotivo mensaje el cual hizo llorar a sus seguidores.

"Regresas a mi en mis sueños te siento tan real, tu pelo, tus besos, te escucho decirme "daddy" y se que estás aquí conmigo otra vez, no existe otra realidad Hasta que despierto y la verdad me da una bofetada ya no estás en este mundo y yo te extrañare siempre visítame esta noche te amo #Z", escribió Danilo en Twitter.

Aunque en un principio varios usuarios quedaron desconcertados por el polémico mensaje, pues pensaron que se trataba de una situación amorosa, otros aclararon la situación que enfrenta el ecuatoriano, por lo que mandaron todo tipo de mensajes de aliento para darle un poco de ánimos.

Regresas a mi en mis sueños T siento tan real Tu pelo, tus besos T escucho decirme “daddy” y se q estás aquí conmigo otra vez, no existe otra realidad Hasta q despierto y la verdad me da una bofetada Ya no estás en este mundo y yo t extrañare siempre Visítame esta noche Te amo #Z — Danilo Carrera (@DaniloCarrera) 31 de mayo de 2019

"Hermoso siento lo mismo con mi mami que no esta mas con migo!!".

"No puede ser siempre estará en tu corazón, desde donde está te seguirá protegiendo".

Por si fuera poco Carrera siempre ha tratado de ayudar a los perros indefensos de la calle, donde los ha llevado hasta su hogar para darles de comer o darlos en adopción para que no regresen al peligro.

Recordemos que Danilo decidió retirarse de las telenovelas a principios de año y es que se convirtió en futbolista del equipo 'Fuerza amarilla sporting club', donde se le ha visto en redes sociales en varios de sus entrenamientos.

Además el actor es reconocido entre sus colegas del espectáculo por ser una persona de buen corazón, y es que siempre lo demostró con ellos, cuando trabajaron en algún proyecto para Televisa.

Cabe mencionar que el último papel que realizó Carrera en la pantalla chica, fue en la telenovela 'Hijas de la Luna', donde encarnó al galán de la historia 'Sebastián', quien fue pareja de Michelle Renaud, otra de las protagonistas de la historia.