Ferdinando sale de 'Bailando por un Sueño' tras polémica

Hace unos meses se descubrió que el guapo actor Danilo Carrera estaba casado, él siempre lo había negado, en mayo del 2015 firmó un acta de matrimonio con la joven Ángela Rincón.

Pero lo más sorprendente es que este es el segundo lazo matrimonial que tiene y lo ocultó por mucho tiempo para no dañar su popularidad como galán en la televisión lo cual logró ya que sus seguidoras se quejaron en Twitter.

¡Bienvenido @ferdinandoval a #bailandoporunsueño!

Todo se salió de control en el segundo programa de la competencia "Bailando por un Sueño" y esto debido a que el actor revelóo la grave enfermedad que enfrenta su esposa es por eso que abandonó la competencia y en su lugar entró el actor Ferdinando Valencia.

¿Qué calificación le darías a @ferdinandoval y su soñadora?

De acuerdo al reporte Danilo se negó a confirmar o negar la información: "Yo no lo voy a desmentir, ni tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí, ustedes no saben quién soy, tengo muchas cosas que no conocen. Mis hermanos, mi familia, lo que pongo en Instagram, pero hasta a mí me encanta, entonces lo voy a mantener en misterio el tiempo que yo quiera", dijo al programa de espectáculos Hoy.

Esto dijo @sargentoleon en #bailandoporunsueño

Quien también paso un mal momento fue Ferdinando Valencia quien tuvo que aprenderse la coreografía de la soñadora quienes lamentablemente fueron eliminados.

La nueva pareja de #Pamela es @ferdinandoval. Bienvenido a #bailandoporunsueño

Las parejas que fueron sentenciadas son Sergio Goyri y Melissa; Nora Salinas y Rafael, aunque en la final Ferdinando salió.

ADRIÁN DI MONTE Y SU POPULARIDA

Tras el exitoso estreno de "Bailando por un sueño" donde pudimos ver algo más que el baile del actor Adrián Dimonte e incluso genero un debate acerca de si su trasero era operado o no, se revelo de acuerdo a Tv Notas que el sexy cubano ya tiene dueña.

#bailandoporunsueño

Al parecer el actor no está disponible para nadie ya que una famosa actriz y cantante es la dueña de su corazón y también de su escultural cuerpo.

¿Qué calificación le darías a @adriandimonte y su soñadora?

Se trata de la mismísima Sandra Itzel Estrada la cual ha participado en telenovelas como "Mi pequeña Traviesa", "Carita de ángel" y "Gata salvaje" en Televisa, "Cielo rojo" en Televisión Azteca así como "El Talismán" y "Rosario" de Univisión.

La actriz Sandra Itzel se ha lanzado al ambiente musical, donde participo en "La Academia bicentenario" y "La reina de la canción"

Soy muy afortunado de tener este angelito a mi lado ❤️ @sandraitzel

Los actores mantienen una relación formal desde hace tiempo y presumen su amor a los cuatro vientos en cada oportunidad que tienen una de ellas son las redes sociales donde los jóvenes se ven muy melosos entre ellos.

EL EGIPCIO DESCOMUNAL

Tras la controversial salida de Jolette quien más ha llamado la atención por su físico es el cubano Adrián Di Monte, quien en la competencia bailó salsa y reguetón, en esta última parte musical Di Monte fue vestido como egipcio en el cual una diminuta prenda tapaba sus partes más íntimas.

#badboy #teamdimonte #BailandoPorUnSueño #egipto #egypt #migente

Tras su exitoso baile el cual logro que el público se pusiera de pie también logro que muchos se dieran un buen taco de ojo con las pompas del cubano ya que se ven descomunales.

