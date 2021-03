Danilo Carrera sobre un posible regreso con Michelle Renaud: "pienso en ella y ya me enamoran más"

Tras una entrevista que el actor ecuatoriano Danilo Carrera tuvo con Las Estrellas, surgieron los rumores de una posible segunda oportunidad en su relación amorosa con la hermosa actriz mexicana Michelle Renaud. El protagonista de la telenovela de Televisa "Quererlo todo", hizo varios comentarios amorosos sobre la también protagonista del melodrama antes mencionado, además dijo extrañar mucho al pequeño y adorable Marcelo, hijo que tuvo Michelle en su matrimonio con Josué Alvarado.

Lo extraño con todo mi corazón, pero incluso cuando yo estaba en mi casa durmiendo porque no vivíamos juntos Mich y yo, me acostaba a dormir y extrañaba a Marcelo. Cuando no lo veía dos días también, me mandaba audio y me decía: 'Danilo, vienes a comer hoy?' y si tenía tiempo claro que iba a comer con él.

Cuando los actores tomaron la decisión de terminar con su noviazgo, Danilo Carrera se despidió de Marcelo (de 3 años de edad), mencionando haberle explicado la situación. Resaltó que es un niño muy especial quien entiende todo, que se comunica. "Es igual que Michelle, es ahí cuando dices: 'Mich, qué bien lo hiciste, qué gran mamá has sido'".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Danilo Carrera y Michelle Renaud explican por qué ya no están juntos

El actor originario de Guayaquil, Ecuador, dejó muy en claro que no puede cerrarle las puertas de su corazón a una persona que lo único que ha hecho es darle amor, una persona quien lo ha ayudado a ser mejor y que ha entregado todo por él. "Que ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra, eso te lo puedo decir ahora, ¿qué va a pasar? ya el tiempo dirá".

Danilo Carrera no titubeó al decir estas amorosas palabras sobre Michelle Renaud: "te digo es una persona hermosa, mágica, pienso en ella y ya me enamoran más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy, no lo sé, vamos a ver qué pasa". En las redes sociales de Danilo se pueden encontrar mensajes como estos, de parte de sus seguidores: "estos dos van a terminar juntos nuevamente".

Leer más: Michelle Renaud una mujer muy enamorada de Danilo Carrera

Fue el pasado 25 de enero cuando Michelle Renaud y Danilo Carrera informaron en sus respectivas redes sociales, "con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación". Los actores resaltaron que "hoy nos queremos más que nunca". Aseguraron haber tenido mucho aprendizaje juntos y agradecieron a sus fans por todas sus muestras de cariño para su relación.

"No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo ❤️ Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en 'Quererlo todo'".