Danilo Carrera y sus palabras antes de confirmar su romance

Michelle Renaud y Danilo Carrera mantenían un secreto a voces: ¡un romance! Los actores confirmaron su relación amorosa este fin de semana, al compartir una romántica fotografía en sus respectivas redes sociales, donde con un tierno beso y con la naturaleza a su alrededor, gritaron su amor a los cuatro vientos.

Un día antes de que confirmara su amor, ambos estuvieron en una fiesta organizada por el también actor Alexis Ayala. En un encuentro con los medios de comunicación Danilo Carrera fue cuestionado una vez más sobre su vida amorosa: "yo no he hablado nunca de mis relaciones, creo que si llego a tener una relación próxima la manejaré públicamente, ahora estoy soltero, no voy a hablar de nadie".

Asimismo el actor de origen ecuatoriano manifestó sobre sus ex parejas: "a todas las personas con las que he estado las respeto, las quiero, les deseo lo mejor, así que ahorita te puedo decir que estoy soltero".

Danilo Carrera contó a la prensa que se dio cita para cubrir el evento de Alexis Ayala, cómo conoció a Michelle Renaud, sin confirmar en ese momento su relación. “Mi carrera ha estado relacionada a la de Michelle desde que nos conocimos, 15 minutos. La primera portada que hice yo en mi vida fue una portada en Estados Unidos que el tema era Estrellas de Verano, en la portada salgo con Michelle Renaud".

La actriz mexicana solamente comentó a los medios de comunicación a su llegada: “tranquila, feliz, muy contenta y bueno, como es sábado yo no sabía que veníamos a trabajar, venimos a festejar, les mando un beso".

A primeras horas de ayer domingo los actores despejaron todas las dudas al respecto en sus redes sociales. "Hey Danilo, te amo", escribió ella; "hey tú Michelle, te amo", mencionó él.

La actriz Michelle Renaud anunció su divorcio del padre de su hijo, Josué Alvarado a finales de mayo del 2018: "Josué es el amor de mi vida; lo amor y me derrito desde el día que empecé a andar con él, pero en esta vida debes buscar tu felicidad", comentó a la revista ¡HOLA! México.

Por su parte, Danilo Carrera estuvo casado con Ángela Rincón, con quien tuvo una discretísima relación y separación. De acuerdo con información publicada por la revista TVyNovelas, el actor de origen ecuatoriano y su esposa iniciaron los trámites de divorcio en diciembre de 2018.

El romance entre Michelle Renaud y Danilo Carrera surgió cuando protagonizaron la telenovela de Televisa "Hijas de la luna".