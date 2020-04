Danna García abre su corazón y cuenta como enfrenta el Coronavirus

A través de sus redes sociales Danna García se ha mantenido en contacto con sus seguidores, ante su preocupación por su estado de salud. Hace unos días la actriz originaria de Medellín, Colombia informó que tras estarse recuperando volvió a dar positivo a Coronavirus; la primera vez ocurrió en marzo, cuando regresó de España a la Ciudad de México.

Danna García llevó a cabo un Instagram Live explicando cómo enfrenta la reactivación del virus que la mantendrá un par de semanas más en cuarentena. "Han sido momentos complicados, creo que ya todos saben que tengo el virus, después de más de 35 días me volvió a dar positivo, en la prueba salió positivo en los cuatro diferentes detalles que se buscan en los exámenes".

No he vuelto con mi hijo, no puedo, no veo a mi familia desde hace mes y medio.

La actriz colombiana recalcó que aunque volvió a dar positivo en Coronavirus, no está muriendo o su salud está muy grave, como muchos podrían pensar, "Enfermo de COVID-19 no implica que estés muriendo, ¿vale? para que todos tengan calma, enfermo de COVID-19 implica tener los síntomas o ser asintomáticos, en mi caso, dicen que es un porcentaje pequeño de las personas que han tenido mi caso, algunos tristemente ya no están con nosotros".

Estoy estable, poco ahogada, con ciertos síntomas que ya todos conocen, pero en este momento no siento que mi vida esté en riesgo.

"Me siento débil, positiva, ahogada, cansada, pero todo está aquí (en la cabeza), si uno está tranquilo y tratando de subir las defensas todo estará bien".

