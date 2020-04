Danna García discriminada por sus vecinos al tener Coronavirus

A través de su cuenta en Twitter la actriz Danna García reveló el trato que algunos de sus vecinos le han dado, luego de saber que ella estaba infectada de Coronavirus. "En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas, en carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus".

En otro tuit Danna García comentó, "hoy me hice otra prueba de COVID, la entregan la otra semana, pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Uff, sin palabras". Así mismo contó que en una ocasión cuando pidió comida a domicilio, unos vecinos le dijeron al repartidor: "a ella no le suban la comida".

La semana pasada en un Instagram Live, la actriz resaltó:

Enfermo de COVID-19 no implica que estés muriendo, ¿vale? para que todos tengan calma.

"Enfermo de COVID-19 implica tener los síntomas o ser asintomáticos, en mi caso, dicen que es un porcentaje pequeño de las personas que han tenido mi caso, algunos tristemente ya no están con nosotros. Estoy estable, poco ahogada, con ciertos síntomas que ya todos conocen, pero en este momento no siento que mi vida esté en riesgo".

Danna García quien no ha podido ver a su familia y a su pequeño hijo, ante la cuarentena que debe tener, se mantiene con el mejor optimismo, segura de que saldrá victoriosa de esta difícil situación.

