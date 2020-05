Danna García se reencuentra con su hijo tras dar negativo a COVID-19

Luego de dar en tres ocasiones positivo a Coronavirus (COVID-19), la actriz Danna García ha compartido con sus seguidores muy buenas noticias: "mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia".

Lo primero que hizo Danna García fue reencontrarse con su adorable hijo Dante, tras permanecer varias semanas alejada de él ante la cuarentena que llevaba a cabo. "Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento".

En su cuenta de Facebook compartió un emotivo video donde además de agradecer a todas las personas que le mostraron su apoyo en estas difíciles semanas, también compartió el momento en el que por fin pudo tener a su hijo en brazos.

Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante, hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo, mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones. Todo mi corazón hasta tu esquina.

Danna García había dejado instrucciones para el cuidado de su hijo

A mediados de este mes de mayo, la actriz contó a través de sus redes sociales que había dado por tercera ocasión positivo a Coronavirus. "Soy nuevamente positiva a COVID, estoy sin palabras, gracias a todos los que me han apoyado".

En ese momento la actriz reveló: "cuando a mí me dio la primera vez alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quién se encargara de mi hijo, cómo se encargaran, cuál era mi voluntad. Mi hijo ha pasado por todas las etapas. Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar. Después empezó en la etapa de 'mamá no', que no le pongan a mamá, que no la quiere ver, está enojado conmigo".

Hoy afortunadamente Danna García ha vencido al Coronavirus y ya está en casa con su hijo.

