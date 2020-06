Danna García sufre accidente junto a su hijo, debido a secuelas del COVID-19

Tras haber dado en tres ocasiones positivo a Coronavirus (COVID-19) y luego recuperarse, la actriz colombiana Danna García vive las secuelas de este virus. En sus redes sociales dio a conocer un reciente accidente que tuvo junto con su hijo. "Uno se siente débil mucho tiempo, te dan ganas de dormir, quieres descansar, no tienes ganas de hacer nada", expresó.

Danna García contó que se tropezó y cayó mientras tenía en sus brazos a su hijo, "pero alcancé a aguantarlo y alcancé a cuidarlo". Afortunadamente la caída no tuvo consecuencias graves en ellos, solo el susto y un moretón en una de las piernas de la actriz.

"Yo traía a mi bebé alzado, pero como acabo de salir de este tema (el COVID-19), como me mareo, bueno me mareaba porque cada día que pasa me siento un poquito mejor", relató la actriz.

Traía al bebé cargado y estoy caminando y en el desnivel de la calle porque estaba frente al edificio en el que vivo, me he tropezado y me he caído con el bebé en los brazos y alcancé a cuidarlo.

"Yo con tal de que no se cayera mi bebé, bueno, casi caigo en plancha de rodillas", manifestó Danna García.

Danna García y sus desgarradoras palabras

Anteriormente la actriz había compartido con sus seguidores un desgarrador testimonio, sobre las graves secuelas que le dejó el virus en su salud. En un Instagram Live comentó que no todas las personas van a experimentar la misma sintomatología que ella en este momento, ya que todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. "Estamos hablando de caída de pelo, retención de líquidos, sientes cualquier cosa mil veces más, te duele hasta un rose, subida de peso, el tema respiratorio, de vez en cuando siento que me falta un poco de aire, resequedad extrema en todo el cuerpo e inflamaciones a nivel celular".

Danna García no pudo evitar las lágrimas cuando uno de sus seguidores le preguntó si en algún momento tuvo miedo, a lo que ella respondió:

Le decía a mi marido el otro día que yo quiero vivir, ¡quiero vivir!

"Creo que la vida sigue y los que están sanos y no les ha dado tienen que pensar que tomando las precauciones no les va a dar, y los que ya hemos pasado por esto hay que saber que vamos a salir adelante".

