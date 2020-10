Danna Paola, Aitana y Luísa Sonza lanzan "Friend de semana", toda una bomba musical

La cantante mexicana Danna Paola, la española Aitana y la brasileña Luísa Sonza, lanzaron este viernes una contagiosa colaboración musical llamada "Friend de semana". En sus redes sociales Danna expresó al respecto: "estoy tan emocionado con esta canción, ha sido toda una locura llegar hasta hoy".

Me hace mucha ilusión compartir esta bomba con ustedes Aitana y Luísa Sonza, reinas, son lo máximo y gracias infinitas, esperemos que todos la disfruten tanto como nosotras. Gracias a todos los que han colaborado para lograr esto.

En el video musical "Friend de semana", podemos ver a Danna Paola y Luísa Sonza en una escuela caracterizadas de maestras y hasta de jugadoras de futbol. Por su parte, Aitana aparece en otro sitio, ya que ella grabó el video por separado. "Creo que no me dijeron nada para que no me pusiera triste, aunque cuando vi el videoclip y comprobé que habían grabado Luísa y Danna me entraron ganas de llorar. Pero mi situación estaba mucho más difícil al estar en España y a la hora de viajar, tampoco queríamos arriesgarnos", comento la cantante española.

Cabe mencionar que a las pocas horas de su estreno, el video musical ingresó en el top 10 de tendencias de video a nivel global en YouTube. "Este especial año de pandemia me ha reconectado con la música y con mi trabajo. He logrado grandes cosas, pero sobre todo me ha enseñado a disfrutar de las personas, por eso esta unión es maravillosa para mí", resaltó Danna Paola.

Divertidamente sexy, esta canción es una bomba, tres mujeres de tres diferentes países. Me siento honrada de que Aitana y Luisa unan su talento a 'Friend de semana', el mundo no está preparado para esta fusión.

Danna Paola pone punto final a los rumores con Sebastián Yatra

Por otra parte, hace un par de semanas Danna Paola tuvo un show en el Fashion Fest de Liverpool, en la Ciudad de México, donde habló sobre su supuesto triángulo amoroso con Sebastián Yatra y Tini Stoessel. En conferencia de prensa la actriz manifestó: "yo la verdad es que… qué te digo, ahora sí que 'Mala Fama', me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre, me van a inventar hasta que si salgo con…ven, ven a tomarte una foto conmigo y salgo con él, hasta con Christopher Uckerman por comentarme una foto en Instagram".

Está bien cool que me quieran ver con alguien, pero creo que es algo muy personal que uno se guarda y lo único que queda privado, pero para nada, la verdad es que con Sebastián, justo ahorita acabamos de lanzar la versión acústica de 'No bailes sola', que acabamos de hacer hace días que me tiene muy feliz.

Danna Paola finalizó este tema diciendo: "yo creo que hay que normalizar la relación entre un chico y una chica, no a fuerza tienen que estar saliendo. Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, Becky G, a Lali, ahora con Lola y Denisse hice una canción que se llama 'Santería', quitemos un poco eso, no pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería haber más entre mujeres para seguirnos posicionando en los charts. Yo creo que se trata de eso, enfocarnos y dejar de hacer chisme".