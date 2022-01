Danna Paola, Kenia Os, Morat y los cantantes que se presentarán en el Tecate Emblema 2022, en CDMX

México.- Una gran revolución se ha vivido en las redes sociales tras el anuncio oficial de los cantantes que se presentarán en el festival Tecate Emblema en su edición 2022, donde habrá figuras como Gwen Stefani, Backstreets boys, Kali Uchis, Danna Paola, Kenia Os y muchos más.

Luego de su cancelación en 2020, debido a la pandemia por la Covid-19, el evento se llevará a cabo el próximo mes de mayo en los días 13 y 14, prometiendo ser un festival inolvidable y con un line up de lujo que ha emocionado a los festivaleros.

Cantantes como Backstreets boys, Gwen Stefani, Kali Uchis, Danna Paola, Morat, Sebastián Yatra, Carly Rae Jepsen, Kenia Os, Galantis, Diplo, Bratty, Cami, Fuel Fandango, Fuego, Kaia Lana, Becky G, Chvrches, Little Simz, The kid laroi, Mariah Angeliq, Oliver Tree, Sech, Tones & I, Yung bae, Los rumores, Maw bb all stars y Moore Kismet conforman el line up del festival.

Serán el 13 y 14 de mayo cuando el evento se lleve a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, comenzando su preventa Citibanamex los días 01 y 02 de febrero a través de su página web oficial.

Los boletos van desde los $1,650 pesos para la admisión general hasta los $2,850 para Citibanamex plus. Asimismo, se ha dado a conocer que la venta general dará inicio el 03 de febrero y quienes hayan adquirido sus boletos para la edición 2020 podrán seguir utilizándolos como entrada para este evento.

Luego de darse el anuncio las redes sociales fueron una revolución total, pues el line up es uno de los más variados y aclamados dentro de los últimos festivales que se han llevado a cabo, trayendo a artistas de talla internacional o figuras reconocidas a nivel nacional.

Los artistas que se presentarán en el festival, por su lado, han expresado su emoción de formar parte de este. Cantantes como Danna Paola y Kenia Os han sido tendencia tras darse a conocer que formarán parte del line up y ellas se han mostrado de lo más emocionadas por volver a los escenarios.

