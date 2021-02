Danna Paola adelanta el verano tomando el sol en traje de baño

México.- Hace algunos momentos la cantante mexicana Danna Paola dejó sorprendidos a todos sus seguidores al compartir una recopilación de fotografías tomando el sol en un increíble traje de baño de dos piezas en color verde con algunos accesorios en plateado que resaltaron su increíble figura.

En la plataforma, la cantautora reveló que había pasado un tiempo muy tranquilo con sus amigos, pero a su vez divertido, añadiendo a su publicación la letra del clásico tema veraniego de Luis Miguel, 'Cuando calienta el sol', y logrando casi medio millón de me gustas en cuestión de minutos.

De nueva ocasión demuestra que durante la cuarentena comenzó a ejercitar su cuerpo y hasta en una de las fotografías se puede apreciar una mancuerna que seguramente ha utilizado durante los días de confinamiento para mantenerse en forma y probablemente para los calentamientos de sus ensayos para su primer concierto virtual, "Welcome to my break up party".

Desde el jardín de su lujoso hogar, Danna Paola posó bajo los rayos del sol en un modelo sensacional con el que mostró que sí que ha comenzado a agarrar color, pues se aprecia que ya gran parte de su cuerpo está bronceada, además, deja al descubierto algunos de sus tatuajes más privados, los que muy pocos conocen.

En la primera fotografía que se añade a la publicación se puede ver a la estrella mexicana recostada sobre una toalla en su jardín, con un traje de baño verde y una gorra blanca, mientras presume un abdomen de acero y una belleza al natural.

En la segunda posa al lado de sus amigos en una clásica selfie desde la piscina, pero lo que más se destaca es que Álex Hoyer aparece a su lado de lo más contento, levantando las sospechas sobre la supuesta relación que mantienen, pero buscan privarla de los medios de comunicación. Además de éste joven, en la fotografía aparecen Abraham Reyna, Liz María y el músico Saak.

Posteriormente muestran un video de la perrita de Danna Paola disfrutando de la piscina y finalmente, la cantante se muestra de espaldas volteando hacia la cámara mientras se asolea cómodamente.

La celebración continúa

La cantautora mexicana sigue celebrando el gran éxito que tuvo su reciente concierto en línea "Welcome to my break up party", emitido en vivo el pasado 13 de febrero en México y elogiado por los expertos, pues el desempeño que tuvo Danna Paola fue sensacional.

Durante la emisión se disfrutó de temas como 'Calla tú', 'Friend de semana', 'Justified', 'No bailes sola' y 'Contigo', de su nuevo material discográfico "K.O.", y algunos de los temas más emblemáticos de su carrera como 'Agüita' y 'Dos extraños'.

Todo sucedía mientras se presentaban espectaculares escenarios, efectos visuales, coreografías y cambios de vestuario, los cuales se hacían rápidamente entre algunas canciones y se colocaban visuales de la intérprete conociendo su lado oscuro y lidiando con éste.

Tanto fue el éxito que logró el concierto que Danna Paola decidió volver a transmitirlo, esto a través de la misma plataforma y en un horario más temprano.