México.- ¡Por fin! Danna Paola le ha puesto fecha al lanzamiento de su nuevo proyecto, pero no ha revelado todavía de qué se trata, aunque tiene muy emocionados a sus fanáticos, pues se espera que sea el lanzamiento de un nuevo sencillo o hasta su esperado álbum, del cual dijo en entrevista con EFE a inicios del 2020 que estaba planeado a estrenarse a finales de año, pero esto nunca sucedió.

Las redes sociales de la cantante mexicana habían sido ocupadas por preocupantes publicaciones que tenían al tanto a sus millones de seguidores, pero todo cambió cuando se colocó un video de ella misma llorando y comiendo helado en su perfil, lo que calmó las aguas y dio a entender que se trataba sólo de una estrategia publicitaria.

Más tarde compartió un corto video de una conversación por WhatsApp en la que otra persona le habla para pedirle perdón y ella habla sobre su salida del lugar en un avión, una ruptura que parece ser lo mejor para ambas partes, incluso cuando le han roto el corazón. La cantante termina por despedirse de esa persona y termina con un "Calla tú", mientras acompaña el video con la descripción: "Me vendiste un amor que jamás existió... y aquí estoy".

En la misma conversación se habla sobre una fecha; el 15 de enero, día en el que la persona viajará a México a ver a Danna Paola, curiosamente es la fecha que le puso a su próximo proyecto. Más tarde compartió otra fotografía, en esta ocasión un oso de peluche siendo consumido por las llamas, emocionando a todos sus seguidores.

Danna Paola anuncia proyecto y sus fanáticos están muy emocionados

De momento las redes de la cantante están casi inactivas, ya que ha eliminado su fotografía de perfil y ha colocado un fondo blanco, así como su biografía, en la cual estaba promocionando el tema 'Friend de semana', una colaboración con Luísa Sonza y Aitana.

En las redes sociales ha trascendido que la cantante estaría lanzando el tema 'Calla tú' el 15 de enero, el primer sencillo de su nuevo álbum que llevaría por nombre "K.O", iniciales de Knock out y un término empleado en deportes de contacto como el boxeo para referirse a tumbar al adversario de un golpe.

En las calles de la Ciudad de México se han colocado también murales con el tag "K.O.", término que utilizó en su presentación en vivo en los Kids Choice Awards 2020, donde deleitó junto a Sebastián Yatra. "Ya no eres opción, you are not justified" y "Yo ya no te espero... calla tú", son algunos de los promocionales.

En Twitter circulan fotografías supuestamente de Danna Paola, aunque no se ha confirmado que sea ella

Pero eso no lo es todo, ha circulado una impactante fotografía de una mujer de espaldas con un cuchillo en manos, el cabello corto y un vestido negro de encaje, mientras posa con un fondo lleno de rosas rojas y una mesa con pastel y copas de vino, supuestamente Danna Paola, ya que va con la temática de sus promocionales y tiene ese característico tatuaje de un beso marcado en la espalda, aunque no se ha confirmado que sea la cantante.

En Twitter se volvió viral "Danna Paola is coming", aunque la cantante no se pronunció sobre el tema. Hasta el momento todos son rumores de Internet, sin embargo, han sido varias las ocasiones en que han sido atinados, pues algunas personas de dentro del equipo de trabajo de los famosos filtra información.

Será sólo cuestión de tiempo para ver si la cantante Danna Paola, de 25 años, está preparando el lanzamiento de su nueva música, que seguramente acaparará lo más alto de las listas de popularidad tal y como sus otras canciones lo ha hecho.