Danna Paola anuncia su próximo video musical; 'Amor ordinario'

México.- Mañana, a las 14:00 horas, se estrenará el videoclip oficial de 'Amor ordinario', uno de los temas más vulnerables de la cantante Danna Paola en el que plasma la historia de una relación fallida que quería destacar y ser extraordinaria, logrando todo lo contrario.

A través de sus redes sociales, la cantante de 25 años ha dado a conocer un pequeño adelanto de lo que se viene con el estreno de su nuevo video perteneciente al tema 'Amor ordinario', incluido en su más reciente lanzamiento discográfico, "K.O.".

En una primera fotografía publicada en la cuenta de Instagram de Danna Paola se puede apreciar a la cantante observando una cadena dorada con un dije de un corazón de cristal, la cual visualiza detenidamente, lo que se puede comprobar gracias a que está frente a un espejo luciendo espectacular.

Posteriormente, llega el primer adelanto, en donde Danna Paola es una princesa que cuida de un corazón roto de cristal, escribe cartas y sufre en silencio desde la intimidad de su cuarto, mientras otras personas están celebrando en una cena. Todo el video presenta una temática antigua al estilo de Romeo y Julieta.

Sólo las notas en piano de la canción se logran escuchar en este corto video, aunque sí que deja en claro un poco de la trama de esta historia que podrá presenciarse el próximo 12 de febrero después de las 14:00 en YouTube, plataforma en la que Danna Paola ha iniciado una trasmisión para que sus seguidores no se pierdan el estreno.

En una entrevista exclusiva con Apple Music, Danna Paola reveló que 'Amor ordinario' es un tema muy especial para ella, fue escrita en enero de 2020 en un momento fatal en su vida después de terminar una relación y para ella era muy difícil regresar a México en esas circunstancias.

"Toda la canción es súper emocional. La grabé casi llorando", recuerda Danna Paola sobre la grabación de la canción, revelando también que la primera versión fue grabada en una sola toma, pero es un tema que a todos dejó atónitos ante tremenda obra musical.

Mientras llega el estreno, Danna Paola está preparándose arduamente para su primer concierto virtual, este se titula "Welcome to my break up party" y será una grata experiencia mundial con antiguos éxitos y algunas de sus nuevas canciones, lo que tiene a sus fanáticos muy emocionados.

Será el próximo 13 de febrero a las 19:30 horas cuando el concierto de inicio a través de la plataforma de streaming My Stream Time, en donde los boletos tienen un costo de $229 más cargos por servicio, es decir, $259 pesos mexicanos.