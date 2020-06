Danna Paola celebra su cumpleaños en medio de la pandemia mundial, sismo y lluvia

México.- Este martes 23 de junio la cantante y actriz mexicana Danna Paola festejó su cumpleaños número 25, esto en medio de la pandemia mundial de coronavirus, lluvia y el sismo de magnitud 7.1 registrado en la Ciudad de México.

Mediante su cuenta oficial en Instagram compartió historias de esta celebración y lo agradecida que está con la vida por grandes éxitos. Además, publicó en su perfil una fotografía en donde posa frente a su pastel de cumpleaños y una gran sonrisa, esto con un extenso mensaje en que se lee:

Ok, no me lo creo que tan rápido llego este cuarto de siglo, una locura.... muy inesperado, épico, tembloroso, emocional y lleno de melodías que inundan mi cabeza de todas las experiencias vividas en mi segundo hogar lejos de aquí, y hoy sin mucha opción de volar a otro lado, recibir mi vuelta al sol plenamente en la raíz donde nací sin necesitar nada más".