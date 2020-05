¿Danna Paola colaborará musicalmente con J Balvin?

Danna Paola ha sido uno de los artistas que han aprovechado esta cuarentena por la pandemia de coronavirus para crear nueva música, la cantante en diversas ocasiones ha revelado que ha estado trabajando arduamente para crear contenido y promete que hará el mejor trabajo.

Esta tarde la intérprete de "Oye Pablo" desató gran curiosidad entre sus fanáticos al compartir por medio de su cuenta en Instagram una fotografía en la que posa al lado del cantante colombiano J Balvin y le dedica un mensaje para celebrar su cumpleaños número 35.

De inmediato los comentarios y las dudas comenzaron a surgir, ya que es muy extraño que la joven suba este tipo de contenido a sus redes sociales, lo cual podría indicar que existe algo por ahí más que una amistad, ya sea un proyecto juntos, una colaboración o hasta un video.

Happy bday ❤️ al master de las conexiones cósmicas y llenas de colores! best wishes to you Jose", escribió Danna en la publicación.