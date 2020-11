Danna Paola comprueba con video que su rostro no tiene cirugías

Danna Paola de 25 años de edad, está harta de que la juzguen por las supuestas cirugías estéticas que se ha realizado en el rostro, es por eso que la cantante ya no aguantó y subió un video donde aparece sin nada de maquillaje dejando en claro que sus facciones son naturales, ya que le han dicho que es una mujer plástica, pero ella demostró lo contrario.

El video de Danna Paola cuenta con más de un millón de reproducciones y varios comentarios donde la cantante aparece recostada en la cama de una manera muy tierna, por lo que no ocupó decir nada ante sus fans, pues quiso que la grabación hablará por si sola, ya que no quiso gastar saliva, debido a que no quiso empezar uno batalla con los haters.

"Ya bueno estas trabajando so puedes subir un adelanto en stories", "Y para cuando la colaboración con @arianagrande??? Te gustan sus canciones, ya es tiempo para una! Vamos!", "Danna te amooo, eres la mejor cantante de latín pop", "¡Eres la cantante más preciosa! Sin mencionar que gran actriz eres!!! Un gran saludo de Rusia, de Moscú", le escribieron a Danna Paola en Instagram por el video que subió.

Pero no solo le hicieron saber a Danna Paola que es una cantante muy guapa, sino que desean saber cuando lanzará su nuevo álbum, pues sus seguidores ya no soportan esperar tanto por la nueva música de la también quien es considerada una de las estrellas juveniles del momento, pues Danna Paola ha realizado varios proyectos importantes durante los últimos años.

Desde la serie Élite hasta colaboraciones importantes con otros artistas, Danna Paola hoy en día está en los 'cuernos de la luna', aunque también ha estado llena de polémica por tener supuestamente una relación con Sebastián Yatra, la cantante ha logrado estar en lo más alto de su carrera, por lo cual desea seguir despegando cada vez más.

Danna Paola no solo se ha renovado con su música, sino también con su imagen, pues ahora la vemos con un estilo urbano muy desafiante con el cual nos deja a todos con la boca abierta, pues teníamos rato que no mirábamos un cambio de look de Danna Paola, pero de la noche a la mañana la vimos tanto con un físico increíble, al igual que un estilo muy parecido al de los cantantes de música urbana.

Para quienes no lo saben Danna Paola no siempre fue una mujer llena de éxitos, pues confesó en una entrevista con Don Francisco que al principio de su carrera, sus compañeros de escuela se burlaban de ella porque salía en la televisión, pues se reían de sus personajes, por lo que tuvo que trabajar con eso desde que era muy joven.

Los niños o los adolescentes no saben lo que es estar desde muy pequeño en frente de una cámara y hay mucha gente que piensa que por estar en la televisión eres diferente, eres raro, te ven como el bicho raro del salón, entonces si me pasó, me hacían muchísimo bullying, me cantaban la canción de Amy la Niña de la Mochila Azul y que yo era María Belén, dijo Danna Paola en la entrevista que le hicieron.

Algo que los fans de Danna Paola admiran hoy en día es que la artista tiene los pies sobre la tierra, pues cuando Danna Paola hizo la serie Élite se dijo que la fama se le subió incluso que había imitado muy en serio el acento de ese país, pero con el tiempo demostró que nada de eso era cierto.

Cabe mencionar que Danna Paola hoy en día está entregada en su música, pero sus fans desean verla una vez más en alguna serie, pero hasta el momento ella no ha dicho sobre algún proyecto en la pantalla chica.