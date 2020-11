Danna Paola con short de mezclilla alborota a sus millones de fans

Danna Paola de 25 años desató la locura, en redes sociales al aparecer en la playa con un short de mezclilla con el que causó todo tipo reacciones y es que se le miraba cuerpazo a la mexicana, quien para muchos ha bajado demasiado de peso durante esta pandemia, pues al parecer la artista quiso renovarse en todos los aspectos.

En la imagen se puede ver a Danna Paola a la orilla de la playa con una cintura de ensueño que es lo que más se notó para muchos de los fans de la estrella juvenil, además de su mechón rubio con el cual se ve increíble, pues en cuestión de moda le gusta innovarse en todo momento.

“No esperes, ni a mañana, ni al viernes, ni al indicad@, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora, y tienes el presente a tu alcance”, fueron las sabias palabras que Danna Paola compartió en su imagen donde para muchos de sus fans se miraba como toda una diva.

La foto alcanzó más de dos millones de likes, además de varios comentarios done la felicitan por el cuerpazo que se carga y todo lo que ha logrado desde los últimos meses, desde sus nuevos temas musicales, hasta las diversas presentaciones que ha realizado en distintas entregas de premios, donde se ha convertido en la reina de la noche.

"Puedo hacer lo que tu novio no puede hacer", "Ser hetero nunca fue opción teniéndote como idola!, "Hermosaa, felicidades por el premio, te mereces todo lo lindo del mundo", "Te amoo, reina felicidades porque ganaste en los EMA'S", "Llamen a los bomberos porque Danna is on fire", "Ya hay que casarnos mañana", le escriben a Danna Paola en redes sociales.

Otra de los outfits con los cuales Danna Paola se ve increíble es cuando posa en traje de baño, ya que se puede apreciar mucho más su cuerpo con el cual deja helado a más de uno, pues pocas mujeres han logrado una figura de envidia como la de ella.

Danna Paola muy guapa en short de mezclilla/Instagram

Danna Paola no solo nos derrite con su belleza, también con sus proyectos en la televisión y es que su papel como Lucrecia en la serie española Élite nos dejó con la boca abierta, ya que fue la primera vez que mirábamos a la también actriz como villana, pues casi siempre la hemos visto como la buena de la trama, pero esta vez la interprete de Mala Fama hizo una excepción.

Por si fuera poco Danna Paola tuvo un momento critico durante su ascenso a la fama, pues en una entrevista confesó que ya no quería cantar, pues estaba abrumada, pero un proyecto en una obra de teatro la hizo entender que la música y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, era su vida, por lo que decidió seguir adelante.

Justo cuando ya no quería cantar y había tenido una muy mala experiencia en el que ya estaba un poco cansada, ya como que me abrumaba todo y decía ahora quiero probar, normalmente si con algo me aburro es que algo no está bien, yo nunca me aburro haciendo esto para mi es mi vida entonces era como muy raro, dijo Danna Paola en una entrevista.

Incluso Danna Paola confesó en una entrevista que como cualquier mujer tuvo inseguridades para llegar hasta donde está, pues no tenía la confianza que hoy en día tiene, pues le costaba mucho creer en si misma, pero el tiempo le fue abriendo las puertas a la cantante de música pop que hoy tiene fama mundial.