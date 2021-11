Danna Paola confiesa la razón por la que ha querido retirarse de la música

Danna Paola de 26 años de edad se encuentra más que lista para la gala de los Latin Grammys 2021 los cuales se llevarán a cabo desde Las Vegas, pero aunque todo parece que es gala y diversión, la cantante ha demostrado que no todo es oro, pues ella ha estado al borde de ponerle un fin a su carrera.

Y es que la cantante mexicana insiste en que ha sido muy difícil mantenerse en la industria musical, pues ella misma ha dicho que son diversas situaciones, y aunque ha seguido firme en su carrera mencionó para el programa Hoy que ha estado a punto de tirar la toalla.

Muchas veces he querido tirar la toalla y muchas veces estoy cansada y digo bueno ya está mejor me dedico a otra cosa no, pero creo que realmente falta mucho por descubrir y por experimentar y por aprender como artista y como cantante, dijo la también actriz mexicana.

En una de sus tantas entrevistas Danna Paola manifestó que ella no desea competir con ninguna famosa de la industria musical, pues para ella no son las olimpiadas al contrario desearía hacer colaboraciones no solo con otras famosas, sino con otros géneros musicales, pues como lo dijo anteriormente le fascina hacer cosas nuevas.

Como era de esperarse los fans le desearon lo mejor a la estrella juvenil a quien ven con un gran potencial de realizar nuevos proyectos, pues saben que tiene mucho para dar al público, principalmente como actriz donde la vimos con un éxito total en la serie española Élite de Netflix.

"Si está, en donde esta es por su gran talento y duro esfuerzo...Tiene gran talento y gran representación hacia México", "Danna Jamás va a Darle gusto a la Parranda de Ardidosss Tóxicos que la quieren ver Derrotada. Ella es una mujer Talentosa, y muy Trabajadora", escriben los fans de Danna Paola.

Disfruta su estadía en Estados Unidos

Desde hace unos días habíamos visto a Danna Paola por la calle de Los Ángeles donde se la pasó muy bien pues recorrió sus calles con un outfit muy cómodo y hasta se hizo varias sesiones de foto.