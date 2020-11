Estados Unidos.- La cantante mexicana Danna Paola se ha visto envuelta en bastantes ocasiones en polémica debido a que supuestamente estaría copiando por completo el estilo de la estadounidense Ariana Grande y en su más reciente presentación en vivo, que fue en los Kids Choice Awards 2020, desató fuertes críticas por su atuendo y su estilo al interpretar.

El pasado fin de semana la vimos pasándolo a lo grande durante la premiación de Nickelodeon de este año, la cual se llevó a cabo con estrictas medidas de prevención e higiene debido a la actual pandemia por coronavirus que sigue afectando al mundo entero desde el pasado mes de diciembre de 2019.

Sin duda alguna, la cantante se llevó la noche de la premiación con su increíble presentación, ya que interpretó un medley de dos de sus más exitosas canciones, 'Mala fama' y 'No bailes sola', la primera uno de sus sencillos del disco "Sie7e" y la segunda una colaboración junto al colombiano Sebastián Yatra.

Al iniciar la presentación la vimos aparecer en el escenario para hacer una interpretación al estilo jazz y teatral de 'Mala fama', en donde lucía una gabardina de cuero en color negro y se veía sentada en una silla en el medio del escenario, haciendo una voz melodiosa que dejó a todos enamorados una vez más.

¿Danna Paola copia realmente el estilo de Ariana Grande?. Foto: Instagram

Posteriormente la vemos levantarse, subirse a las sillas y hacer todo tipo de movimientos entretenido mientas sus bailarinas comienzan a quitarse el vestuario y dejar al descubierto lo que vestían debajo que, al igual que Danna Paola, utilizaban un atuendo de porristas muy similar al que utilizó Ariana Grande en su exitoso video 'Thank U, Next'.

Pero no sólo eso, muchos recordaron algunas de las presentaciones más exitosas de Ariana y dijeron que iniciaban igual a la de Danna, pues la joven cantante pop de 27 años organizaba medleys que iniciaban con voz a acapella y las continuaba con los temas en su máximo esplendor, tal y como lo hizo la cantante de 25 en esta ocasión.

La joven continuó con su presentación en vivo, pero algo que llamó mucho la atención fue que cambió la letra de su canción de "¿Que si me fui con Maluma? No. Dicen que Yatra o que Ozuna. No" a ¿Que si me fui con Maluma? No. Dicen que Yatra o que Ozuna... Maybe (Tal véz)", dejando así con la boca abierta a todos.

Luego termina la canción y comienza con 'No bailes sola', lo que emocionó mucho más a los presentes, ya que llegó la oportunidad de volverla a ver en el escenario con Yatra y fueron una bomba total que dejó a todos sorprendidos debido a la química que comparten desde hace algunos meses.

Lo cierto es que, aunque su atuendo es muy parecido al de Ariana Grande, la realidad podría ser distinta, Danna Paola podría estarla utilizando como inspiración, pero no copiando su estilo, ya que la joven siempre ha destacado y ahora más que nunca debido a su estilo único, potencia vocal, talento para el baile y la actuación y una buena vibra juvenil.

Sin embargo es algo que los usuarios de Internet no quieren notar, ya que prefieren criticarla y hacerla sentir como si estuviera errando con su estilo, cuando en el mundo existen muchos cantantes que tienen como inspiración a otros, tal es el caso de Lady Gaga y Madonna o Demi Lovato y Christina Aguilera.