México.- Fuertes críticas está recibiendo la cantante mexicana Danna Paola luego de sus asistencia a la gala de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde fue premiada con dos galardones por su música y se robó toda la atención.

La cantante atendió el evento y presentó en vivo sus éxitos 'Oye Pablo' y 'Sodio', que se llevaron un premio por composición, sin embargo, los comentarios y comparaciones no se hicieron esperar, pues aseguran que se copió de Ariana Grande.

De nueva cuenta, la cantante y actriz mexicana vuelve a ser atacada por su forma de vestir y comparada con la estrella estadounidense, pues ese peinado, maquillaje y hasta el estilo supuestamente lo vieron antes y nadie se quiso quedar callado.

Danna Paola asistió al evento con un maravilloso vestido negro con detalles en transparentes con algunas estrellas y más dibujos en este, estilizando con el cabello suelto, ondulado de las puntas, una tiara, zapatillas y accesorios de lujo.

Danna Paola criticada por supuestamente copiarle un look a Ariana Grande

Aunque lució muy hermosa, muchos comenzaron a compararla con Ariana Grande y aseguraron que se copió el look, tanto en cabello como maquillaje y hasta el estilo del vestido que presumió.

Esta no es la primera vez que a Danna Paola la atacan y acusan de supuestamente copiarle el look a Ariana Grande, sin embargo, estos comentarios a ella no le importan ni en lo más mínimo, pues prefiere enfocarse sólo en lo positivo.

