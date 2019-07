Danna Paola defiende a Aracely Arámbula de ataques y burlas

Danna Paola furiosa arremetió en contra de todos los haters que han atacado en más de una ocasión a Aracely Arámbula por compartir fotos o videos donde se le ve bailando con poco ropa.

Y es que la 'chule' cada que puede enseña el cuerpazo que se carga en tangas desatando el enojo Instagram pues ha sido tachada de vulgar, por lo que la actriz Danna Paola se le fue con todo a sus detractores y además le hizo saber que es una mujer demasiado guapa.

"Me encanta ver cada comentario ofensivo y estúpido, el día que tengan un mínimo de la seguridad, el carácter y la belleza de esta mujer se ponen a comentar... Y ni eso, LESS HATE MORE LOVE! se llama respeto e igualdad, vive y deja vivir", escribió Danna en apoyo a su colega.

Mientras unos internautas siguieron criticando el baile donde la chule baila un tema de Ana Bárbara, otros le escribieron que su figura es de envidia y que por eso la crítican las personas que desean tener la silueta de ella.

"Wow leo los comentarios y veo Cuanta gente criticándola, cuánta gente envidiosa ! Déjenla vivir como ella quiera es feliz", "@aracelyarambula eso es cierto tu vive feliz siempre con tus encantos que nos pone locas", le escribieron a la también cantante.

El mensaje de Danna Paola/captura de pantalla

El video donde fue criticada Arámbula lleva más de medio millón de reproducciones y aunque siempre la atacan los famosos haters ella trata de mantenerse al margen, pues como figura pública sabe que siempre hablaran de ella.

Cabe mencionar que el ser parte de la vida de Luis Miguel también afectó un poco su vida pues después de haber salido la bioserie del cantante los medios de inmediato buscaron tener declaraciones de ella y como fue su vida a lado del Sol con quien procreó dos hijos con él, pero siempre los ha tratado de mantener alejados de los reflectores.