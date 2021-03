Danna Paola deja el glamour y se va a jugar patineta

México. Danna Paola, actriz y cantante mexicana de 25 años de edad, deja de lado el glamour que la caracteriza y la hace aparecer en la portadas de la mejores revistas nacionales e internacionales y se va a jugar patineta.

En una imagen que coloca en su cuenta de Instagram, Danna Paola, originaria de Ciudad de México, luce en ropa casual, ideal para pasar un rato de diversión en su patineta y posa sentada en el suelo junto a su juguete favorito.

Con todo y el trabajo que la guapa Danna Paola tiene se da tiempo para dedicar horas al esparcimiento y jugar con su patineta es uno de sus pasatiempos favoritos, así lo demuestra en la imagen que acaba de compartir para sus fieles seguidores en las redes sociales.

Leer más: Mónica Noguera da positivo en COVID-19

Danna Paola sorprende a sus millones de seguidores constantemente con musica nueva y también con sus cambios de look que la hacen lucir encantadora, pero en esta ocasión decidió aparecer sin muchomaquillaje, como cualquier otra chava de su edad, lo que gusta a sus fans y se lo hacen saber.

Danna Paola, quien comenzó su carrera como actriz y cantante en su infancia al protagonizar telenovelas como Amy, la niña de la mochila azul, junto al también actor Alejandro Speitzer, originario de Culiacán, Sinaloa, México, es una de las celebridades mexicanas más seguidas actualmente en las redes, además siempre presenta música nueva.

Pero también la cantautora gusta de sorprender a sus fans con distintos outfits, maquillaje y peinados que la hacen lucir radiante. En días pasados apareció luciendo diferente, aunque hubo quien le dijo que en esa toma se parece mucho a la cantante Miley Cyrus.

We can’t stop... and we won’t stop", escribió la famosa en el título del post donde posa y sus fans le encuentran cierto parecido con Miley Cyrus. "Que bella te ves", "guapísima", "te ves WOW", "Un aire a Miley Cyrus" y "me encanta todo de Danna Paola", le responden sus seguidores.