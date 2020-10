México.- Los fanáticos de Danna Paola deben estar muy contentos con tanto contenido, como siempre, la intérprete de temas como 'Oye Pablo', 'Mala fama' y 'Sodio' consintió a sus millones de seguidores con fotografías donde luce hermosa y presume de atuendos y estilos muy a la moda.

Hace algunas semanas, para el lanzamiento de su nueva colaboración 'Don't Go' en compañía de Isabela Merced, la talentosa estrella mexicana posó desde la cama vistiendo un atuendo que la hizo lucir como si fuera una muleca de colección y un look que hace recordar el pasado.

Con una estética en luces neón, Danna Paola, de 25 años, posó recostada en una cama de lujo vistiendo un top de manga larga azul, pantalones amarillos y unos altos tacones blancos con los que todos recordaron a las famosas muñecas de cuerpo exagerado Bratz. Para complementar su atuendo ella vistió aretes grandes y su maquillaje y peinado dejaron a todos encantados, pues con mucho brillo y dos coletas de colegiala, logró ser el centro de atención.

Más de dos millones de me gustas fueron los que recibió esta fotografía y miles de comentarios, entre los que se destaca el comentario de Isabela Merced, con quien estrenó recientemente el tema 'Don't go', mismo que a dos semanas de su estreno cuenta con 3.3 millones de vistas.

Danna Paola desde la cama como toda una muñeca para nuevo video. Foto: Instagram

En el video las dos jóvenes explotan al máximo su talento con increíbles voces, fascinantes bailes y actuaciones de lujo, además, presumen varios atuendos que las hacen lucir hermosas, entre estos se encuentra el anterior ya mencionado anteriormente y sin duda no debes perderte el audiovisual para apreciarlo mejor.

'Don't go' es una más de las colaboraciones que Danna Paola preparó este año, en el cual dio todo de sí para lograr ganarse al público mundial con temas como 'Sola' y 'Contigo', dos temas que figuran en el tracklist de su nuevo álbum de larga duración, cuyos detalles hasta ahora siguen desconocidos, sin embargo, se coloca como los más esperados del año.

Además de estos temas en solitario, Danna Paola nos entregó colaboraciones musicales increíbles como 'No bailes sola', al lado de Sebastián Yatra, con quien se le relacionó, pero finalmente se dio a conocer que sólo eran amigos, 'Nada', con Cali y el Dandee, el himno femenino 'Santería' con Denise Rosenthal y Lola Índigo y finalmente el hit internacional 'Me, myself' con Mika.

Danna Paola está enfocada en su nuevo álbum. Foto: Instagram

Pese a tanto trabajo, algo que ha entristecido mucho a sus fanáticos es su paso por la serie española de Netflix "Élite", donde logró hacerse camino en el mundo de la actuación internacionalmente después de años de experiencia y reconocimiento nacional, pero desafortunadamente se despide de su personaje debido a que quiere seguir enfocándose en lo que más le gusta hacer y es la música.

A través de Instagram la estrella de telenovelas infantiles como Amy, la niña de la mochila azul y María Belén, y algunas juveniles como Atrévete a soñar, declaró que se despide de su personaje de Lucrecia Montesinos debido a que se quiere enfocar por completo a la música.

En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7, en un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando", comentó Danna Paola tras revelar su salida del proyecto.

Actualmente Danna Paola se ha convertido en una gran pop star juvenil de México, logrando ser una de las exponentes del pop más importantes de su época. En las redes sociales la joven sobre pasa los 28 millones de seguidores y constantemente millones de reproducciones y me gustas a sus fotografías y videos.