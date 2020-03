Danna Paola desmiente haber contraído el coronavirus Covid-19

Danna Paola está de regreso en México, luego de haber estado varios días en España para promocionar la tercera temporada de la serie Élite. Ante los rumores de que la cantante había dado positivo en coronavirus Covid-19, la también actriz compartió unos videos en las stories de su cuenta en Instagram donde habló al respecto, desmintiendo haber contraído este virus que ha cobrado la vida de más de 5 mil personas alrededor del mundo.

Sí pude salir de España, fue complicado e igual tenía mucho miedo de subirme al avión, pero estoy bien, eso de que me retuvieron en España es mentira, yo estoy bien. Gracias al cielo, todo ha estado bien.

Danna Paola pidió a todos sus seguidores darle la debida importancia a toda esta situación y no compartir información falsa sobre la pandemia del coronavirus Covid-19, "seamos conscientes, inteligentes y pacientes, no quiere decir que si en México no hay muchísimos casos estemos exentos a…más vale prevenir que lamentar".

La actriz de la serie Élite (ya disponible la tercera temporada en la plataforma Netflix) compartió el siguiente mensaje, "hay que verle siempre el lado bueno a todo, por más heavy que sea, y esto es una alerta mundial, hay que darle un stop a la vida y valorar y replantearte cosas, darte tiempo para ti, parar un poco".