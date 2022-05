Danna Paola desmiente haber sido hospitalizada por su contagio de Covid-19: "tómenlo de quien venga"

"He estado en casa, haciendo música, el único hospital en el que he estado es mi casa, mi estudio, aquí hemos estado compartiendo cosas muy bonitas, y esto es cuarentena, amigos".

Asimismo, compartió un video en las stories de su cuenta en Instagram, mostrando que se tomó con humor los rumores divulgados por la revista . Le hizo gracia lo de su hospitalización, puesto que su familia está en Cancún, estado de Quintana Roo, México, celebrando el cumpleaños de su mamá y, por lo tanto, no habrían estado con ella.

Estando positiva al virus SARS-CoV-2 , "imagínate con cuánta gente no estuvo conviviendo ese día, la verdad yo vi que en ese festival nadie usaba ya cubrebocas y saludó a todo el mundo, y a todos los que le pedían foto se las daba".

Según la revista antes mencionada, días antes de su show en el Festival Tecate Emblema, se sentía un poco resfriada, sin embargo, no le dio importancia y no se le realizó una prueba, "por irresponsables, tanto ella como su equipo de trabajo, pero fue por lo mismo de que se sintió obligada a presentarse por la organización del evento".

La revista TVNotas, publicó que la también modelo y compositora, de 26 años de edad, supuestamente tuvo que ser hospitalizada de emergencia , debido a problemas de respiración y oxigenación , a consecuencia de su contagio de Covid-19 . "Aunque todos pensamos que lo de Covid era pasajero y que lo iba a superar enseguida, lo último que supe fue que sus padres decidieron llevarla al hospital porque no podía respirar", contó una presunta persona de equipo de la cantante.

"Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado, esperemos salir de esto", manifestó Danna Paola en otro Tweet.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.