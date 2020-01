Danna Paola destrona a Lolita Cortés con fuerte crítica para académico

La cantante y actriz mexicana Danna Paola, arremetió fuertemente en contra de Gibrán y Francely, dos alumnos de la Academia, esto luego de que él lanzara un fuerte insulto para la jueza del programa durante una conversación que mantuvo con la joven y que quedó captada por las cámaras de la casa.

Para entrar un poco en el contexto de la situación: En redes sociales circuló un corto video en donde Gibrán y Francely mantenían una conversación de la cual se destacó que el joven insultara a Danna Paola y la llamara "C$lera" por las críticas que le hizo el domingo pasado al finalizar su presentación.

Luego también vimos a Danna, iba a subir el elevador, me ve y me saluda... y yo, pues gracias por ser tan cule#$", comenta Gibrán a Francely.

Ante estos comentarios su novia, Francely Abreu, le contestó "x2" "lit", concordando con la pésima opinión de su novio.

Rápidamente usuarios de Internet comenzaron a pedir sanciones para los dos académicos e incluso, exigieron una expulsión por insultar a la única jueza del programa de talentos.

Es por ello que la cantante con más de 20 años de carrera no se quiso quedar callada y los "destrozó" de una manera muy educada; al principio le dio una crítica muy buena a Francely, pese a que su presentación no fue tan buena y en el turno de Gibrán, le dio unos muy buenos comentarios que drásticamente cambiaron cuando le recordó lo que hizo.

Así fue fuerte crítica que le dio Danna Paola a Gibrán

Gibrán, pues es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado que le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso. ¿Tú dime, así no soy c#lera contigo?", comentó.

Y eso fue sólo el inicio de la crítica de la intérprete, quien reveló que se mantiene al tanto de lo que los alumnos hacen durante su estancia en la casa debido a las transmisiones en vivo, y lanzó un fuerte mensaje:

Yo creo que es una falta de respeto en primera insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”.

Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. Así que, básicamente lo que yo le he dicho a Francely esta noche y lo que te estoy diciendo a ti es lo que quieren realmente escuchar, no es mi crítica real".

Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti, realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras criticas te importan o te hacen crecer, que triste por ti por qué yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar, así que lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy c#lera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar".

Danna decidió pedirle al público de la Academia que ya no voten por él y retiró su crítica de este domingo para los dos jóvenes, ya que Francely también estuvo de acuerdo con lo que el joven comentó sobre la cantante.

Así como Danna Paola, Arturo López Gavito, Alexander Acha y Horacio Villalobos no quisieron dar su crítica para Gibrán, por la gran falta de respeto que tuvo con la jueza.

Los miembros del jurado estuvieron de acuerdo con los comentarios que Danna Paola dio y aseguraron que fue una falta de respeto para la intérprete de "Oye Pablo".

Gibrán aseguró que él no recordaba haber hecho ese comentario, pero quedó como una persona cobarde, de acuerdo con los Internautas, por no sostener lo que dijo durante su conversación con Francely, pese a que está captado en video él negó haberlo hecho.

Esto no ha sido el único problema que el joven ha tenido en el programa, desde su regreso a la Academia ha mantenido una postura muy a la defensiva y mostrando una pésima actitud con todos los que lo rodean dentro del reality show de talentos.