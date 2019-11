Danna Paola dice por qué Remmy Valenzuela salió de La Academia

Danna Paola, cantante de los éxitos musicales Mala fama y Oye Pablo, es interrogada en Ciudad de México respecto a la repentina salida de Remmy Valenzuela de La Academia. Él, al igual que ella, se desempeñaba como juez en el reality show musical de Televisión Azteca.

Remmy Valenzuela únicamente figuró en el primer programa de La Academia 2019 celebrado el 10 de noviembre, y en el segundo domingo ya no apareció. En Televisión Azteca nadie hizo comentarios sobre la desaparición del programa dominical.

A Danna Paola, cantautora originaria de Ciudad de México, la interrogan sobre el tema y responde:

Pues no lo sé, pregúntale a la producción. ¡Yo que voy a saber! No sabemos dónde está", y no hizo más comentarios al respecto.