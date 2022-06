Danna Paola dice que no usa monedas porque "huelen feo"; la critican: "se le fue lo humilde"

El video rebasa el medio millón de reproducciones en YouTube y cuenta con más de 25 mil me gustas. Entre los comentarios, el público aplaude la personalidad de Danna Paola y lo educada que es para hablar, además, agradecen que muestre cada artículo que lleva en su bolso y explique la razón, riendo debido a su obsesión por llevar un gran número de labiales con ella para todo momento.

"No soy muy fan del efectivo, odio las monedas. Odio tener monedas, siento que huelen muy feo y yo no puedo con los olores", explicó la joven artista al sacar su cartera de su bolso Fendi, el cual promociona en sus redes sociales, pues es el diseño del momento; un Peek-a-boo.

Según compartió la artista, a pesar de llevar su tarjetero a todos lados, no le gusta cargar con monedas, pues considera que huelen mal y prefiere evitarlas, pues es una persona que está obsesionada con siempre oler bien y llevar consigo dinero en efectivo no le ayuda en nada.

Durante dicho video, la intérprete de 26 años, entre otras cosas, reveló que no le gusta utilizar monedas, pues "huelen feo" , lo que ha desatado todo tipo de reacciones en Internet, pues aseguran que "se le fue lo humilde".

