México.- La cantante y actriz Danna Paola, de 25 años de edad, logró convertirse en una de las estrellas favoritas de la serie "Élite" de Netflix, pero ha dejado a todos muy tristes debido a que anunció su salida del proyecto y ahora se pronuncia sobre el tema, levantando sospechas sobre su posible regreso como Lucrecia Montesinos en la historia.

Para los que no están informados, la cantante decidió ya no participar en la siguiente temporada de la serie de Netflix debido a que se quiere enfocar de lleno en la música, lo que hemos notado desde que inició este 2020, justo el año en el que anunció su salida de esta popular serie.

Pero ahora ha causado furor entre sus millones de seguidores, esto al compartir una fotografía en la que la vemos al lado de las mujeres con las que compartió créditos en la serie y con quienes logró forjar una grata amistad que sin duda durará por años.

La cantante reavivó los rumores y la esperanza de sus fanáticos y los de la serie, ya que acompañó la imagen con la descripción: "¿Podemos volver a esto? Las echo de menos como una loca ya", dejando a todos dudando si se quedó con ganas de dar más en este importante proyecto que le acumuló más fanáticos.

Danna Paola emociona a sus fanáticos con su posible regreso a "Élite" de Netflix. Foto: Instagram

Danna Paola ha dejado ver lo mucho que extraña a sus compañeras y mostró sus deseos por volver a estar juntos de nueva cuenta, aunque no ha aclarado si habla de su convivencia como amigos o en la serie. En la imagen se puede ver a Claudia Salas, Mina El Hammani, Danna Paola y Georgina Amóros, sin duda la gran ausente fue Ester Expósito.

A través de sus historias en Instagram, la cantante también ha compartido algunas fotografías y videos, siendo este último el que ha protagonizado las publicaciones, pues vemos un detrás de cámaras nunca antes visto de "Élite" cuando le entregan un premio de Lu y Nadia, pero ellas se olvidan de sostenerlo y termina por caer al suelo hasta quebrarse, ya que era de cristal y las carcajadas no se hicieron esperar.

La cantante Danna Paola compartió el detrás de cámaras de "Élite". Foto: Instagram

Como algunos lo han notado, Danna Paola se ha metido por completo en el ámbito musical, logrando convertirse en una de las cantantes más populares del momento, lanzando increíbles temas y colaboraciones, sin dejar de trabajar y siempre ofreciendo contenido de calidad.

Aunque todo parecía haber iniciado de lo más calmado durante la cuarentena con temas como 'Contigo' y 'Sola', Danna Paola sorprendió con grandes éxitos como el tema 'No bailes sola', al lado de Sebastián Yatra, con quien grabó un video de lujo en el que, pese a que no vimos al colombiano y a la mexicana juntos, lograron ofrecer un audiovisual de gran calidad.

Danna Paola sigue enfocada en hacer música y su nuevo disco. Foto: Instagram

Además, se ha aventurado en distintos géneros y con artistas con los que nunca han trabajado, como con Mika, Denisse Rosenthal, Lola Índigo y Cali y el Dandee, por si fuera poco, ha tenido impresionantes presentaciones en vivo, dando lo mejor de sí misma y logrando robarse la atención de todos los eventos a los que ha llegado.

Durante los Premios Juventud 2020 se robó la mirada de todos al interpretar el tema 'Como la flor', en un grato homenaje dedicado a la cantante Selena Quintanilla, la conocida como la Reina del Tex-Mex, así como la presentación en vivo de su tema 'No bailes sola', donde la vimos al lado de Yatra durante los Kid's Choice Awards 2020.

Por si fuera poco, previo a las fechas decembrinas que se avecinan, Danna Paola ha decidido realizar un cover impresionante del emblemático tema navideño 'All I want for christmas is you', originalmente interpretado por Mariah Carey, una de las cantantes que la ha inspirado a lo largo de su carrera musical.

Su último tema musical es el cover de 'All I want for christmas is you' de Mariah Carey. Foto: Instagram

No cabe duda que el espíritu navideño ha invadido los sentimientos de Danna Paola, pero no es la primera vez que ella se pronuncia sobre el tema, pues el año pasado se dejó ver en Noche Buena utilizando un atuendo elegante y a la moda, compuesto por un body completo en color blanco y con texturas, botas del mismo color, un cinturón dorado y el cabello suelto.

En aquel momento compartió para sus fieles seguidores un mensaje sobre la fecha y escribió: "Feliz noche buena a todos, regalemos más abrazos sinceros y menos 'te quiero' mal gastados, celebremos donde estés, lejos o en casa, con nuestras familias de sangre, familias por elección, amigos de verdad, amores eternos y amores imposibles, mascotas y hasta desconocidos... con paz, buena vibra y muuuuucho vino. Y celébrate a ti, date mucho amor, nunca es tarde para volver a empezar".