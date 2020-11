Danna Paola emocionada con su bralette de encaje blanco

Danna Paola de 25 años de edad nos sigue sorprendiendo este 2020, ya que le dijo adiós a la Danna Paola de antes, para convertirse en una mujer totalmente diferente, tanto en estilo como en su físico la cantante luce muy diferente y una de sus recientes fotos lo deja bien claro, donde aparece con un bralette de encaje blanco.

Resulta que Danna Paola eligió un outfit muy escandaloso con el cual pretendía darle publicidad a un celular, por lo que de inmediato se le ocurrió ponerse un bralette blanco con el cual se miraba como una verdadera diosa, además se le miraba un cuerpazo, pues como todos saben, bajó de peso en los últimos meses para renovar su imagen.

La foto de Dannna Paola alcanzó más de un millón de likes y sus fans le hicieron saber que se sigue viendo muy bien y que pese a las criticas le han dicho que no pare en nada, ya que el cuerpazo que tiene es el de una verdadera diva, además su cambio de look es espectacular a pesar de que le han dicho que imita en todo a Ariana Grande.

Para quienes no lo saben Danna Paola como figura pública siempre ha tenido que enfrentarse a las criticas de los haters, pero ella como toda una mujer con experiencia se ha sabido enfrentar a los dimes y diretes, ya que nada la intimidad más si se trata de sus detractores quienes quieren hacerla sentir mal siempre.

Que no por ser artista una tiene que recibir y callarse al contrario, si somos mujeres y también somos voces que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayuda a que todo esto frene, lo voy hacer, y yo creo que para todos o alguna critica o cualquier cosa de tu físico que si esto que si el otro a nadie le vas a gustar o sea no todo al mundo le vas a decir "me encantas", dijo Danna Paola para Sale el Sol.

Regresando un poco con Ariana Grande, Danna Paola ha sido tachada de haber imitado el look de la artista americana e incluso sus performance, por lo que ha tenido que enfrentarse con los despiadados Arianators, quienes le piden que busque su propia identidad, aunque ella lejos de hacerles caso los ignora.

Los ataques hacia Danna Paola han sido tan duros en su momento que llegó a pensar en una ocasión que debía alejarse de la música, pues solo había recibido ataques negativos, pero un musical le hizo cambiar de perecer a la estrella juvenil.

Justo cuando ya no quería cantar y había tenido una muy mala experiencia en el que ya estaba un poco cansada, ya como que me abrumaba todo y decía ahora quiero probar, normalmente si con algo me aburro es que algo no está bien, yo nunca me aburro haciendo esto para mi es mi vida entonces era como muy raro, dijo Danna Paola en una entrevista.