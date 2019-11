Danna Paola en traje de baño causa la lujuria con belleza y juventud

Danna Paola volvió a reventar las redes sociales a su manera y fue en una foto donde aparece con un ajustado traje de baño con el cual desató la locura, pues la chica tiene tremendo cuerpazo con el cual desata la locura cada que quiere.

Más de un millón de likes le dieron a la cantante quien de nuevo causó emoción por lucir su bello cuerpo y es que como todos saben la fama de Danna Paola alcanzó fama mundial desde que apareció en la serie Élite donde encarna a la villana Lucrecia.

Por si fuera poco la cantante ahora es parte de La Academia donde funge como juez y le va de maravilla, ya que la actriz tenia buen tiempo que no salia en proyectos mexicanos pues la mayoría de las producciones en las que ha trabajado fueron en el extranjero.

"Como eres tan guapa", "Quisiera ser el agua hermosa", "Ojalá algún día te pueda conocer", "Me he quedado sin palabras", "Ojala algún día te pueda conocer, sería increíble", "Super merecido tu descanso después de las noches de Mala Fama que nos regalaste", le escribieron a la cantante.

Cabe mencionar que el día de ayer Danna Paola cantó el tema Oye Pablo en el reality musical y se ganó los aplausos de todos por lo bien que interpretó la canción que es todo un hit en las plataformas digitales.

"Muy buena presentación le va bien ese traje sé que es de Britney veo algunos BritneyArmys hablando de ella", "Me encanta Danna Paola me encantaba verla en su telenovela Patito y ahora me encanta verla en la telenovela Elite", le escribieron a la mexicana.