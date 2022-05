Danna Paola es hospitalizada tras empeorar por síntomas de Covid 19: No puede respirar

Danna Paola de 26 años de edad, tiene a todos preocupados, ya que fue internada en un hospital de la Ciudad de México, esto después de haber empeorado tras haberse contagiado de Covid-19 desde el pasado viernes 13 de mayo, cuando se presentó en el festival Tecate Emblema donde días después había dicho que los síntomas solo eran leves, pero que todo estaba bajo control.

Fue la revista Tb Notas quien dio a conocer que Danna Paola de inmediato ingresó a un hospital al sur de la Ciudad de México por problemas de oxigenación, ya que no podía respirar, por lo que una persona cerca a su equipo de trabajo tachó de irresponsables a quienes no hicieron caso a los síntomas de la cantante mexicana los cuales se fueron agravando con el paso de las horas.

"Aunque todos pensamos que lo del Covid era pasajero y que lo iba a superar enseguida, lo último que supe fue que sus padres decidieron llevarla al hospital porque no podía respirar", reveló la fuente a Tv Notas al saber del estado de salud de la intérprete de Oye Pablo.

Por si fuera poco, la también actriz juvenil trató de aparentar que todo estaba bien por medio de sus redes sociales, en especial en Tik Tok, donde aparecía junto a su novio Alex Hoyer y su mascota, pero en realidad detrás de todo eso las cosas andaban mal, pues la artista no quería preocupar a su público que ha estado al pendiente de ella durante estos días.

"Mire un video de ella en tik tok y se ve super delgada dijo que era por el covid espero se recupere pronto", "Recuerdo claramente tus vídeos donde dijiste que te cuidabas mil", "No se si sea inmune, pero aún no me da, y espero que así siga. Por otro lado espero que los que se contagiaron no tengan secuelas y los que lo tengan actualmente salgan victorios@s", escriben las redes al enterarse de las situación de Danna Paola.

Cabe mencionar que hasta el momento el equipo de trabajo de Danna Paola no ha dicho nada al respecto sobre el estado de salud.