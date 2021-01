Danna Paola es mencionada por Tefi Valenzuela en denuncia contra Eleazar Gómez

Fue en el marco del programa de televisión "Suelta la sopa", que se dio a conocer la denuncia por agresiones físicas que Tefi Valenzuela declaró ante las autoridades con el fin de acusar a su expareja, el actor Eleazar Gómez, quien atentó contra ella de forma violenta, poniendo en riesgo su integridad física.

Dentro del documento se menciona que si no hubiese sido por sus vecinos, la modelo no habría corrido con la misma suerte pese a las agresiones que recibió por parte de su ex novio. Otra cosa que llamó la atención dentro de la declaración, es que la joven mencionara a la cantante Danna Paola como una víctima más del actor.

En dicha denuncia se puede leer que Eleazar Gómez "ingiere bebidas alcohólicas, consume drogas o algún enervante". Asimismo, el mismo documento menciona que Tefi Valenzuela teme por su vida, pues ha recibido varias amenazas por parte de uno de los protagonistas de "Atrévete a soñar", novela que interpretó a lado de Danna Paola. (Danna Paola hizo un desconcertante tuit que preocupó a sus seguidores).

Cabe reiterar que dentro de la denuncia presentada en contra de Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela mencionó el nombre de otras de sus exparejas, anotando que estas personas también habían sido víctimas de la violencia ejercida por el actor, que antes de ser enviado a presión, laboraba en la exitosa producción de "La Mexicana y el Güero".

De igual forma, en el escrito se lee: "deseo agregar que tres de sus parejas han denunciado públicamente sus amenazas en los que los medios de comunicación y las agresiones físicas y verbalmente de las que han sido víctimas, además de que las señoritas Vanessa López, Danna Paola y Elia Ezrre, ellas lo han denunciado públicamente y también se ha hecho público la relación tóxica que tuvo con la cantante Danna Paola", confesó ante la Fiscalía General de Justicia.

El documento presentado ante las autoridades con el fin de exponer a Eleazar Gómez, consta de 200 páginas, las cuales anotan todo una serie de acusaciones y detalles que complican aún más el panorama legal para el actor, a quien se le retrasó la audiencia del 6 al 25 de enero de este mismo año.

Por su parte, la modelo aclaró en el programa de "Suelta la sopa", que no tiene problema con que el acusado quede en libertad las semanas posteriores, pues lo único que desea es rehacer su vida en paz, por lo que requiere que exista una orden de restricción contra Eleazar Gómez, para que no exista ningún tipo de contacto entre ellos.

También, aseguró que hasta hoy en día, Eleazar Gómez es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y que por ella no hay problema que el actor quede en libertad. Dicho comentario desencadenó polémica y cuestionamientos, debido a que algunas personas sugieren que Tefi se contradice mucho al momento de hablar, como lo mencionó Aylin Mujica, mientras que Vanessa Claudio dijo que: "exacto porque también su hermano hace unas semanas dio una entrevista hablando que supuestamente Eleazar aún le marcaba y la amenazaba y que ella estaba muy asustada".

La ex conductora de VLA, también confirmó que sus fuentes le informaron que el actor ya no tiene defensa legal de Froylan Elizalde; "para nada, realmente está tratando de ajustarse porque él sí quiere salir- Lo que más me duele de esto es que sea delito considero como no grave".