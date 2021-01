Danna Paola estrena impactante avance de su nuevo álbum "K.O."

México.- Los rumores resultaron ciertos, la cantante Danna Paola lanzará su nuevo álbum de estudio titulado "K.O." el próximo jueves 14 de enero y a través de sus redes sociales ha confirmado el lanzamiento con un impactante video que ha dejado a todos emocionados, ya que se nota que existe mucha producción por detrás y que seguramente contará con varios éxitos.

Después de que sus videos preocuparan a sus fanáticos, además de emocionarlos al mismo tiempo, la cantante de 25 años confirma las teorías y sospechas del lanzamiento de su nueva música, y en pocas horas de su anuncia logra acercarse a los cinco millones de reacciones, pues se ha convertido en la favorita de todos, motivo por el cual fue la artista mexicana más escuchada en 2020.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con un breve video, pero muy completo, Danna Paola revela el nombre y la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, en el corto audiovisual se le ve dentro de una tina con un líquido blanco, chiles jalapeños rojos y un atuendo negro con transparencias, utilizando un maquillaje espectacular en color dorado.

Posteriormente la vemos en una cena, una escena que se titula "Tu última cena", mientras está encima de la mesa cortando un pastel con un cuchillo y es en esta parte donde todos se mostraron muy emocionados, ya que la fotografía que con anterioridad había circulado en las redes sociales resultó ser la cantante, quien luce un maquillaje más oscuro que de costumbre, el cabello muy corto y en color negro, en un vestido corto del mismo color.

En otra de las escenas se le ve caminando frente a la cámara en un elegante vestido rojo con accesorios en color dorado, mientras carga en su espalda una guitarra negra que tiene marcadas sus iniciales con aerógrafo rojo, instrumento que más tarde destruye desesperadamente.

Leer más: Altair Jarabo con vestido de gala sorprende a millones por su elegancia

Mientras continúan las escenas se siguen intercalando imágenes con los looks ya mencionados y en el atuendo rojo la vemos destrozando una piñata en forma de rosas, lo que indica que la temática del disco está muy relacionada con este tipo de flores, incluso, en la portada vemos un fondo de una pared llena de estas.

Luego se deja ver con un look lleno de glamur y detalles, ya que viste un vestido muy bien confeccionado con un corazón el pecho y algunas rosas que destacan de la costura, mientras utiliza ese estilo de cabello castaño con el frente rubio, un look que Danna Paola puso de moda durante el 2020. Finalmente presenta el logo de su nuevo disco y revela su fecha de lanzamiento.

El último atuendo ya mencionado es el que eligió para la portada oficial de su disco, en el que la veremos rodeada de rosas rojas durante una cena con velas, pastel, vino y algunas frutas. La cantante contó a sus fanáticos tras la revelación: "No puedo estar más feliz de por fin poderles compartir la portada de mi nuevo álbum, K.O (Knockout) un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión...! WELCOME TO MY BREAK UP PARTY".

El 2020 fue un año lleno de éxito para Danna Paola, la cantante nacida en la Ciudad de México un 23 de junio de 1995, abrió el año de la mejor manera, estrenando una reedición de su disco "SIE7E" y lanzando un nuevo sencillo titulado 'Sodio' que logró gran éxito y la volvió una de las cantantes más importantes de México.

Posteriormente llegaron los temas 'Contigo', 'Sola', 'TQyYA', 'No bailes sola' con Sebastián Yatra, 'Nada' con Cali y El Dandee, 'Santería' con Lola Índigo y Denise Rosenthal, 'Me, myself' con Mika, 'Don't go' con Isabela Merced y 'Friend de semana' con Luísa Sonza y Aitana, los cuales podrían formar parte de su nuevo disco.

El éxito que Danna Paola tuvo durante el año 2020 fue incomparable y lo puede repetir, pese a estar en medio de una difícil pandemia mundial por el Covid-19 la cantante no dejó de trabajar y ofreció material de calidad a sus millones de seguidores, prometiendo un álbum a fin de año, aunque todo indica que se aplazó hasta principios de nuevo año.

La información que existe sobre "K.O.", su nuevo disco, y sexto en su carrera, es muy poca, aunque se rumora que será una edición extensa con nuevas canciones y algunas lanzadas durante el año pasado, principalmente las que lanzó en solitario como lo son 'Contigo', 'Sola' y 'TQyYA', aunque también las colaboraciones 'No bailes sola' y 'Friend de semana'. Será sólo cuestión de tiempo para que surja nueva información al respecto.

Uno de los temas que ya se han confirmado para este nuevo disco son 'Calla tú', mientras que 'K.O.' y 'Tu última cena' son teorías de sus fanáticos, quien ya están impacientes por ver lo que la cantante ha preparado con tanto orgullo y trabajo para lanzar este año.